Hitzschlag oder Sonnenstich: Was ist der Unterschied?

Wer sich zu lange in der prallen Sonne aufhält, riskiert einen Hitzschlag oder einen Sonnenstich. Die Krankheitsbilder sind ähnlich, trotzdem gibt es Unterschiede. Alle Infos zu Ursachen, Symptomen und Vorbeugung.

Auf einer Liege, am See oder am Strand die Sonne genießen – so stellen sich viele den perfekten Sommer vor. Auch wenn das erst einmal super klingt, sollte man vorsichtig sei. Wer sich zu lange der prallen Sonne aussetzt, riskiert einen Sonnenstich oder sogar einen lebensgefährlichen Hitzschlag. Die beiden Krankheitsbilder sind ähnlich. Doch sie unterscheiden sich im Gesundheitsrisiko deutlich.

Hitzschlag und Sonnenstich: Das sind die Ursachen

Sowohl Hitzschlag als auch Sonnenstich werden von extremer Hitze verursacht. Bei einem Sonnenstich überhitzt laut der Techniker Krankenkasse der Kopf durch zu starke Sonneneinstrahlung. Die Hitze reizt die Hirnhäute.

Anders als der Sonnenstich betrifft der Hitzschlag den gesamten Körper. Dieser setzt bei Temperaturen von über 40 Grad das Temperatur-Regulationssystem wie beispielsweise die Schweißproduktion aus. Dabei muss die Ursache nicht unbedingt zu viel Sonne sein. Auch exzessives Saunieren oder körperliche Anstrengung in heißer, stickiger Umgebung können zu einem Hitzschlag führen.

Symptome von Hitzschlag und Sonnenstich

Diese Symptome treten laut dem Deutschen Roten Kreuz bei einem Sonnenstich auf:

Kopfschmerzen und Nackenschmerzen beziehungsweise Nackensteifigkeit

Schwindel

hochroter, heißer Kopf

kühle Körperhaut

Unruhe

Übelkeit

Erbrechen

Bewusstseinsschwund

Diese Symptome weisen hingegen auf einen Hitzschlag hin:

Erhöhung der Körpertemperatur

Heiße und trockene Haut

Beschleunigter Pulsschlag

Müdigkeit und Erschöpfung

Krämpfe und Erbrechen

Schwindelgefühl, Verwirrtheit, Halluzinationen

Hitzschlag und Sonnenstich: Behandlung

Bei einem Sonnenstich sollten Betroffene direkt aus der Sonne an einen kühlen Ort gebracht werden. Der Oberkörper sollte erhöht gelagert und der Kopf mit nassen Tüchern gekühlt werden. Helfer sollten immer wieder kontrollieren, ob der oder die Betroffene bei Bewusstsein und seine oder ihre Atmung normal ist. Wichtig ist, dass man bei einem Sonnenstich viel trinkt. In akuten Fällen sollte ein Notruf abgesetzt werden.

Wer einen Hitzschlag erlitten hat, sollte sofort in den Schatten gehen und seinen Oberkörper hochlagern. Ist der Betroffene bei vollem Bewusstsein, sollte man ihm Getränke wie Fruchtsaftschorle oder Früchtetees zum Trinken anbieten. Ist die Person benommen, sollten Helfer ihre Beine hochlagern. Bei Bewusstlosigkeit sollte die stabile Seitenlage angewendet und umgehend der Notruf kontaktiert werden. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes muss das Bewusstsein und die Atmung des Betroffenen kontrolliert werden. Der Körper sollte mit feuchten Tüchern, besonders im Bereich von Kopf und Nacken, gekühlt werden. Eis sollte aber nicht direkt auf den Körper gegeben werden.

Hitzewelle 2022: Vorbeugung von Hitzschlag und Sonnenstich

Generell sollte man bei starker Hitze. Insbesondere in der Mittagszeit sind lange Aufenthalte in der Sonne gefährlich. Kopf- und Nackenbedeckungen dienen als Schutz. Vor allem Säuglinge sollten nicht der direkten Sonne ausgesetzt werden. Wichtig ist auch, ausreichend zu trinken. Insbesondere Kinder und Senioren sollten genug Flüssigkeit zu sich nehmen, um einen Hitzschlag zu vermeiden.