Mehr Seniorenstudenten an Bayerns Unis

An den bayerischen Universitäten studierten zuletzt mehr Menschen ab 65 Jahren. Dennoch bleiben sie bislang aber ein überschaubares Phänomen, wie aus Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik in Fürth hervorgeht. So waren zum Wintersemester 2023/2024 361 Menschen ab 65 Jahren an den Universitäten eingeschrieben. Das sind 51 mehr als noch ein Jahr zuvor. Die Zahl der sogenannten Seniorenstudierenden steigt bereits seit dem Wintersemester 2019/2020 konsequent, wenn auch auf niedrigem Niveau.

Deutlich größer ist allerdings die Zahl der sogenannten Gasthörer. Das sind Menschen, die nicht als Studierende an den Universitäten eingeschrieben sind, aber deren Vorlesungen besuchen. Davon gab es laut Landesamt im Wintersemester 2023/2024 etwa 4.000, mehr als 2.300 davon waren 60 Jahre oder älter. Hier stiegen die Zahlen in den vergangenen Jahren ebenfalls an, erreichen aber bislang nicht wieder das Vor-Corona-Niveau von bis zu 4.500 Gasthörern pro Semester.

Ein eigenes Seniorenstudium

Bei den Seniorenstudierenden am beliebtesten waren über die Jahre unverändert Studiengänge im Bereich der Geisteswissenschaften. Deren Anteil lag zuletzt bei über 67 Prozent.

Bei den Gasthörern lässt sich die beliebteste Fachrichtung nicht genau bestimmen. Mehr als 2.000 von ihnen gaben laut Landesamt an, im Wintersemester 23/24 Vorlesungen aus «sonstigen Fachrichtungen» besucht zu haben. Darunter fällt etwa auch das Seniorenstudium der Ludwig-Maximilians-Universität München, das Vorlesungen aus verschiedenen Bereichen anbietet.