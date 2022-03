Uni Hamburg bekommt erste vegetarisch-vegane Mensa

Immer mehr Menschen verzichten auf Fleisch und andere Tierprodukte. Die Universität Hamburg hat daher nun eine vegetarisch-vegane Mensa eingerichtet. Die Verantwortlichen versprechen viele leckere Gerichte.

An der Universität Hamburg geht die erste rein vegetarisch-vegane Mensa an den Start. Ab dem 4. April gebe es im "Blattwerk - deine vegetarische Mensa" auf dem Campus Von-Melle-Park täglich drei Gerichte, mindestens eines davon vegan, teilte das Studierendenwerk mit.

Zudem würden Salat- und Gemüsebars, eine vegane Suppe, vegetarische und vegane Desserts sowie vegetarische und vegane Snacks angeboten. "Selbstproduzierte, frisch zubereitete Pasta zweimal pro Woche rundet das neue Angebot ab."

Wissenschaftssenatorin erwartet

Zur Eröffnung am Montag (11.30 Uhr) wird auch Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) erwartet. Der Ausbau des vegetarisch-veganen Angebots sei ein wesentlicher Baustein des Nachhaltigkeitskonzepts des Studierendenwerks, hieß es. Auch in seinen übrigen 13 Mensen, 22 Cafés und Café-Shops, zwei Pizzerien und am Campus Food Truck mit täglich bis zu 20.000 Gästen baue das Studierendwerk den Anteil vegetarischer oder veganer Gerichte aus und wolle so zum Klimaschutz sowie zu einer gesunden Ernährung der Studierenden und Hochschulangehörigen beitragen.

© dpa-infocom, dpa:220331-99-743146/4 (dpa)