Studie offenbart: Unnötige IGEL bei Ärzten kosten Patienten Milliarden

Nun ja, es ist doch so, dass ein Arzt-Patienten-Verhältnis Vertrauenssache ist, denn in der Regel kennen sich der Patient in der Medizin nicht so besonders gut aus. Da lässt sich über Ängste recht einfach zuweilen Zusatzeinkommen erzeugen das mit ehrlicher Aufklärung so kaum möglich wäre. Also ich wäre sehr zurückhaltend und würde mir einen Wechsel überlegen bei einem Arzt der dauernd Igel-Leistungen unterbringen will, denn es sind beileibe nicht alle Ärzte so.