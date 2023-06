Ikea wirft Marabou-Schokolade aus dem Sortiment

Ikea stellt das Sortiment um: Einige Produkte sind bald nicht mehr erhältlich. Darunter die beliebte Schokolade.

Ikea ist eines der beliebtesten Möbelhäuser in Deutschland, doch nicht nur das. Auch die Lebensmittel erfreuen sich in den Filialen des schwedischen Konzerns großer Beliebtheit. Beispielsweise die Schokoladen, die es in Deutschland kaum in anderen Supermärkten oder Shops zu kaufen gibt. Doch nun will Ikea einige Produkte aus dem Sortiment werfen.

Ikea: Marabou-Schokolade wird aus dem Sortiment geworfen – auch Daim betroffen

Zeitnah sollen bei Ikea einige Produkte von Mondelez aus den Regalen verschwinden. Das betrifft auch die Marabou-Schokolade, unter anderem mit der beliebten Sorte Daim. Außerdem sollen andere Schokoladensorten und Produkte des Lebensmittelherstellers nach und nach aus dem Sortiment genommen werden. Das gilt auch für den deutschen Markt. Hierzulande sollen die Produkte noch bis August erhältlich sein. Nach dem Abverkauf ist Schluss.

In Schweden war von dem anstehenden Schritt bereits vor einigen Tagen berichtet worden. Ikea will sich auf die Produktion von eigenen Süßwaren konzentrieren. Das teilte eine Sprecherin des Konzerns der dpa mit. Es gibt aber offenbar noch einen anderen Grund dafür, dass Daim- und Marabou-Schokolade bald nicht mehr in den Möbelhäusern zu kaufen seien werden.

Ikea-Sortiment: Mondelez-Produkte verschwinden – der Konzern steht in der Kritik

Mondelez steht derzeit schwer in der Kritik. Der US-Konzern, zu dem auch die Marke Milka gehört, hat sich nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine nicht vom russischen Markt abgewendet. Daher landete er auf der schwarzen Liste der ukrainischen Antikorruptionsbehörde. In Skandinavien wird Mondelez von Behörden, Unternehmen und Verbänden boykottiert. Oftmals wurde die Zusammenarbeit ausgesetzt.

Ikea kommentierte nicht, inwieweit die Änderung im Sortiment mit einem Boykott der Mondelez-Produkte zu tun hat. Laut Angaben von Ikea-Deutschland soll die Entscheidung allerdings schon länger feststehen. Die Fokussierung auf eigene Süßwaren soll ein wichtige Geschäftsfeld für die Zukunft sein.

