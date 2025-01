Steigende Infektionen: RKI warnt vor neuer Grippewelle

In der Regel startet die Grippewelle in Deutschland nach dem Jahreswechsel. Das scheint sich auch in diesem Jahr nicht zu ändern: Nachdem die Zahl der Atemwegsinfektionen über die Weihnachtsfeiertage erwartungsgemäß gesunken ist, steckten sich laut des aktuellen Wochenberichts des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu Beginn des Jahres wieder mehr Menschen mit der Influenza an. Diese Zahlen deuten laut des Instituts auf eine neue Grippewelle hin.

Nachgewiesene Grippefälle haben sich vervierfacht

Wie stark die Influenza-Viren aktuell verbreitet sind, zeigt ein Vergleich des aktuellen Infektionsgeschehens mit den Infektionszahlen aus dem Dezember. So wurden sich in der Woche vom 30. Dezember vom 5. Januar knapp viermal so viele Grippefälle im Labor des RKI nachgewiesen, wie noch in der Woche vom 2. bis zum 8. Dezember.

Mit 21 Prozent machen die Influenza-Viren den Großteil aller Atemwegsinfektionen aus, gefolgt von den Rhinoviren mit 15 Prozent. Die Coronaviren SARS-CoV-2 sorgen aktuell lediglich für zwei Prozent aller neuer Infektionen.

Corona und Grippe: 5,3 Millionen Menschen in Deutschland krank

Mit Blick auf alle akuten Atemwegsinfektionen schätzt das RKI, dass derzeit insgesamt etwa 5,3 Millionen Menschen daran erkrankt sind. Auch die Zahl der Patienten, die mit einer Atemwegsinfektion zum Arzt müssen, ist zuletzt wieder stark gestiegen. Allein in der ersten Kalenderwoche des Jahres waren 900.000 Menschen wegen ihrer Infektion bei einem Arzt.

Zudem forderte die Influenza zu Jahresbeginn deutlich mehr Krankenhauseinweisungen, als noch zum Ende des Vorjahres. Während in der Woche vom 2. Dezember knapp 18 Prozent der Influenza-Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden mussten, waren es in der ersten Kalenderwoche dieses Jahres ganze 27 Prozent.

Grippeimpfung auch in der Grippewelle noch sinnvoll

Die Grippewelle dauert in der Regel drei bis vier Monate. Schon jetzt wurden für die Saison 2024/25 60 Todesfälle im Zusammenhang mit Influenzainfektionen gemeldet. Ganze 80 Prozent dieser Todesopfer sind über 60 Jahre alt. Das RKI empfiehlt die entsprechende Impfung daher für alle Menschen dieser Altersgruppe.

Um sich auf die Grippewelle vorzubereiten, sollte diese Impfung ab Oktober bis Mitte Dezember durchgeführt werden. Sollte dieser Zeitraum verpasst worden sein, ist es laut RKI allerdings auch sinnvoll, die Impfung zu Beginn oder während des weiteren Verlaufs der Grippewelle durchzuführen.