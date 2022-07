Inflation der Lebenshaltungskosten: Was uns im Herbst 2022 erwartet.

Die Lebenshaltungskosten in Deutschland steigen zum Teil massiv. Damit ist das Ende der Inflation noch nicht erreicht. Wir erklären, was der Herbst 2022 bereithält.

Die Inflation ist im Zuge mehrerer Krisen seit 2020 merklich vorangeschritten, das bleibt nicht ohne Folgen beim Kaufverhalten der Deutschen: Untersuchungen deuten auf eine Konsumflaute hin, weil steigende Kosten in Verbindung mit Unsicherheit in Zeiten der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Konflikts die Lust auf neue Güter einbremsen.

Weniger statt mehr ist zwar keine schlechte Devise, leider wird die Teuerungsrate der Lebenshaltungskosten so schnell nicht zum Erliegen kommen, wenn man die aktuellen Geschehnisse richtig interpretiert. Vielmehr drohen im Herbst 2022 weitere Preiserhöhungen, die Bürgern und Bürgerinnen die Laune verderben können. Wir erläutern, in welchen Bereichen demnächst die Inflation weiter ihr Unwesen treibt:

Erdgas: Höhere Kosten durch Zankapfel Nord Stream 1

Das Thema Gas hat sich in den vergangenen Wochen auf eher unangenehme Weise in unsere Wahrnehmung befördert. Die Energiekrise aufgrund der wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland erzeugen vielerorts Ängste, dass Deutschland vor einem kalten Winter steht. Der Grund? Das Politikum Nord Stream 1 und die Frage, wie viel Gas das Land von Kreml-Machthaber Wladimir Putin dem Westen zukommen lässt.

Sollte das flächenmäßig größte Land der Erde die Lieferung einstellen, könnten Deutschland etwa 35 - 50 Prozent des benötigten Gasvorkommens fehlen, erläutert Timm Kehler, Vorstand des Branchenverbands Zukunft Gas, gegenüber Focus.de. Die fehlende Menge zur benötigten Kapazität könnte dem Vernehmen nach nur bedingt über andere Quellen beschafft werden: Die Verhandlungen mit Ersatzkandidaten aus anderen Ländern gestaltete sich für Wirtschaftsminister Robert Habeck offenbar schwieriger als gedacht. Die wahrscheinliche Folge wäre ein Preissprung der Energie, wenngleich der Bund hierzulande demnächst mit einer Energiepauschale gegensteuert.

Heizöl: Traditionelle Preissprünge im Herbst

Und Heizöl? Es könnte sich lohnen, schon im Sommer 2022 den Tank zu befüllen. Mit der Heizperiode ab Herbst ziehen die Ölpreise in der Regel noch mal an.





Lesen Sie dazu auch

Mietpreise steigen: Wohneigentum wird unerschwinglicher

Eine Entwicklung, die bereits eingetreten ist: die Erhöhung der Mietpreise für Immobilien. Statt sich neues Wohneigentum zu kaufen, suchen Menschen aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Unsicherheit lieber nach Mietwohnungen. Das lässt einerseits die vielerorts ohnehin zu hohen Kaufpreise sinken, erhöht im Gegenzug jedoch das ohnehin bereits knappe Angebot in vielen Ballungszentren.

Direkt von den höheren Mietpreisen betroffen wären zudem Wohnungen mit einer Indexmiete: Deren Höhe orientiert sich nämlich an den allgemeinen Verbraucherpreisen. Ist die letzte Erhöhung bereits ein Jahr her, könnte es für Mieterinnen und Mieter nun ebenfalls ein Stück teurer werden. Ähnliches gilt für Wohnungen, die an den örtlich geltenden Mietspiegel gekoppelt sind.

Und wie sieht es bei einer Staffelmiete aus? Sie ist fest im Vertrag verankert, zusätzliche Preissteigerungen aufgrund der Inflation sind in diesem Fall nicht erlaubt.

Video: SAT.1

Einkaufen: Preisschlacht zwischen Supermärkten und Lieferanten

Im Herbst 2022 werden die Konditionsbedingungen im deutschen Einzelhandel neu verhandelt. Schon zuletzt gab es bei vielen Produkten erhebliche Preissteigerungen, beispielsweise Butter. In den nächsten Monaten könnte sich diese Entwicklung fortsetzen. Wie Focus.de schildert, machen besonders Anbieter von Markenprodukten Druck und wollen Kunden tiefer in die Tasche greifen. Demnach seien Teuerungen bei Waren wie Getränke, Süßigkeiten, Ketchup und mehr anvisiert. Supermärkte wiederum sind darum bemüht, die Angebote so niedrig wie möglich zu halten.

Inflation in Supermärkten: Wie kann man beim Einkaufen sparen?

Trotz der höheren Preise gibt es dennoch einige Möglichkeiten, beim Einkaufen in Supermärkten (oder woanders) Geld zu sparen:

Diverse Obst- und Gemüsearten wie Äpfel, Birnen oder Möhren sind günstiger als andere Produkte. Gleiches gilt für Weintrauben - denn hier gibt es mit Beginn der Weinlese in der Regel ein Überangebot.

Der Blick in Werbeprospekte (analog oder digital) kann ebenfalls Geld sparen. Schließlich gibt es eine Menge von Rabatt-Angeboten, bei denen Verbraucher und Verbraucherinnen auch Markenwaren kaufen können.

Ansonsten bietet sich der Griff zu Eigenmarken der Discounter an, auch mit einem derartigen Kaufverhalten bleibt am Ende des Monats mehr Geld übrig. Kaufen Sie zum Beispiel Produkte, die in unteren Regalflächen zu finden sind und nicht auf Augenhöhe - denn die sind zumeist teurer.

an, auch mit einem derartigen Kaufverhalten bleibt am Ende des Monats mehr Geld übrig. Kaufen Sie zum Beispiel Produkte, die in unteren Regalflächen zu finden sind und nicht auf Augenhöhe - denn die sind zumeist teurer. Auch Coupons und Gutscheine können den Wocheneinkauf günstiger machen.

Geld von der Bank: Auswirkungen der Leitzinserhöhung

Auch wenn die Lebenshaltungskosten scheinbar ungebremst höher werden, gibt es auch eine positive Nachricht: Erstmals seit 2011 hat die Europäische Zentralbank (EZB) im Euroraum die Leitzinsen erhöht. Der Schritt fällt angesichts der Rekordinflation höher aus als zunächst erwartet. Damit beenden die Euro-Währungshüter nach acht Jahren die Phase der Negativzinspolitik, was für Sparer eine gute Nachricht erscheint: Durch die Maßnahme gibt es wieder Zinsen für ein Tagesgeldkonto. Allerdings führt das zwangsläufig auch zu Zinserhöhungen für Kredite. Wer ins Dispo rutscht, sollte aufpassen und möglicherweise mit einem günstigeren Privatkredit gegensteuern.