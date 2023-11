Gibt es Springspinnen in Deutschland?

Springspinnen sind beeindruckende, kleine Tierchen: Sie können sehr gut sehen und erledigen ihre Beute im Sprung. Gibt es die Springspinne auch in Deutschland?

Lucas the spider ist vielen noch ein Begriff: Eine kleine, animierte Springspinne, die im Sturm die Herzen so mancher YouTube Zuschauerinnen und Zuschauer erobert hat – weil sie so süß ist. Springspinnen kommen in den verschiedensten Arten und Gattungen vor. Gibt es Springspinnen auch in Deutschland? Und wenn ja, welche Arten sind das und wie leben sie?

Was sind Springspinnen?

Springspinnen sind ganz besondere Spinnen. Laut dem Bundesamt für Naturschutz ist deren Sehfähigkeit besonders gut ausgeprägt. Das liegt an ihren auffälligen Augen – einem großen schwarzen Augenpaar, das sich am vorderen Kopf der Springspinnen befindet. Je nach Art weisen sie zusätzliche weitere Augen auf, mit denen sie auch nach hinten blicken können. Besonders vorteilhaft: Springspinnen können so auch Farben erkennen und dreidimensional sehen.

Getreu ihrem Namen handelt es sich bei diesen Insekten um Spinnen, die springen können. Sie nutzen diese Fähigkeit vor allem auf der Jagd nach Nahrung. So springen sie ihre Opfer regelrecht an, bevor sie ihnen dann mithilfe ihrer Giftklauen den Todesstoß versetzen.

Wo gibt es Springspinnen?

Springspinnen sind weltweit, aber besonders artenreich in tropischen Gebieten verbreitet, wie die Arachnologische Gesellschaft ausführt. Die besonders gern gehaltene Art Phiddipus regius stammt aus Amerika. Wie sieht es in Deutschland aus? Gibt es andere Springspinnen auch hierzulande?

Die Zebraspringspinne – eine Springspinne in Deutschland

Tatsächlich leben auch in Deutschland diverse Springspinnenarten. Dabei ist zum Beispiel die Zebraspringspinne zu erwähnen. Ihren Namen erhält das Tier, wie das Bundesamt für Naturschutz schreibt, aufgrund ihres schwarz-weiß gestreiften Hinterleibes, dessen Färbung an Zebras erinnern mag. Die Spinnen leben nicht nur in Deutschland, sondern kommen auch allgemein in Europa sowie im nördlichen Asien und Nordamerika vor.

Um Zebraspringspinnen selbst einmal sehen oder fotografieren zu können, sollte an sonnigen Plätzen Ausschau nach den vier bis sieben Millimeter großen Achtbeinern gehalten werden. Besonders beliebt unter Zebraspringspinnen seien Zäune, Wände und Mauern draußen im Garten – vor allem in der Zeit von Mai bis Oktober.

Springspinnenarten in Deutschland – Auch die Rindenspringspinne gibt es hierzulande

Neben der Zebraspringspinnen lassen sich auch andere Arten in Deutschland finden. Laut dem Natur-in-NRW.de zum Beispiel die Rindenspringspinne. Die 7,5 bis 10 Millimeter großen, dunkelbraunen bis schwarzen Tiere können auf Baumrinden von Kiefern und Fichten sowie Laubbäumen angetroffen werden. Erwachsene Rindenspringspinnen ließen sich hauptsächlich von April bis August blicken.

Die Gekrümmte Springspinnne lebt in Deutschland

Eine in Süddeutschland und bis an die nördlichen Mittelgebirge verbreitete Springspinne ist die Gekrümmte Springspinne. Sie ist an ihrer dunklen Färbung zu erkennen – mit einem schwarzen, glatten Kopfbereich und einer Musterung auf dem Hinterleib, der von helleren Härchen überzogen ist. Erwachsene, fünf bis sieben Millimeter große Exemplare sind zwischen Mai und September auf Kräutern und zwischen Gräsern aufzufinden.

Deutsche Springspinnen: Die Wolligen Mauerspringspinnen

Auch die Wollige Mauerspringspinne, die zwischen vier und fünf Millimeter groß werden kann, ist im Süden Deutschlands zuhause. Sie hält sich – wie auch hier der Name schon sagt – gern auf Mauern auf, aber auch im Haus. Während die Männchen meist nur zur Paarungszeit im Sommer beobachtet werden können, sind die Weibchen ganzjährig zu sehen. Die Wolligen Mauerspringspinnen stechen durch ihre rot umrandeten Augen heraus – ebenso wie durch ihre darunterliegende Stirn, die von einer weißlichen Querbinde geziert wird.

Springspinnen in Deutschland – diese gibt es

Mit der Kettenstreifigen Springspinne, der Kupfrigen Sonnenspringspinne und der Netz-Springspinne gibt es in Deutschland noch eine Reihe weiterer häufig vorkommender Springspinnen – um mit diesen auch nur eine Auswahl genannt zu haben. Dass man bei uns somit einen kleinen Lucas irgendwo finden kann, ist gar nicht so unwahrscheinlich.

