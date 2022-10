Gedächtnisweltmeister: "Manchmal muss ich auch Brille oder Handy suchen"

Gedächtnisweltmeister Boris Nikolai Konrad weiß, dass man sich auch als Profi nicht alles merken kann. Aber bereits einfache Übungen helfen im Alltag.

Dr. Konrad, Sie sind Gedächtnisweltmeister, aber gibt es auch Dinge, die Sie vergessen?



Boris Nikolai Konrad: Ja, natürlich. Ich habe allgemein eine gute Kontrolle über mein Gedächtnis. Ich kann durch meine Merk- und Lerntechniken beeinflussen, was ich mir merken möchte und was nicht so wichtig ist. Grundsätzlich habe ich aber ein ganz normales Gehirn und Gedächtnis. Wie alle Menschen vergesse ich daher den Großteil der „Informationen“, die im Tagesverlauf mein Gehirn erreichen. Ich weiß also zum Beispiel genauso wenig wie andere, was ich vor zwei Wochen zum Frühstück gegessen habe oder die Gesprächsinhalte von Meetings, die Monate her sind. Wenn ich beim Weglegen nicht bewusst darauf achte, muss ich auch mal mein Handy oder meine Brille suchen. Trotzdem sind die Techniken auch im Alltag äußerst hilfreich und auch für sehr langfristiges Merken gut zu verwenden!

Wie trainieren Sie Ihr Gedächtnis?



Boris Nikolai Konrad: Ich verwende Gedächtnistechniken wie die Routenmethode, auch Gedächtnispalast genannt. Es geht darum, das Gehirn anders einzusetzen. Unser Gedächtnis ist nicht gemacht für zufällige Inhalte, für Namen, Passwörter oder Texte. Es ist aber sehr gut darin, sich Bilder und Orte einzuprägen. Wenn man drüber nachdenkt, macht das auch Sinn: Das Gedächtnis hat sich im Laufe der Evolution entwickelt, damit wir uns merken können, wie die Pflanzen aussehen, die wir essen gehen, an welchen Orten wir geschützt sind und wo wir besser nicht wieder hingehen. Nutzen wir dieses vorhandene Supergedächtnis aber nun für die Herausforderungen unserer Zeit, klappt es mit dem Merken automatisch viel besser. Ich selbst habe früher für den Gedächtnissport viel trainiert. Also wie andere Sportler, auch vor allem die im Turnier relevanten Aufgaben immer wieder wiederholt, um noch schneller zu werden. Heute trainiere ich kaum noch, kann mein erreichtes Niveau aber trotzdem sehr gut halten.



Gibt es einen Gedächtnis-Tipp, den jeder in seinen Alltag einbinden kann?



Boris Nikolai Konrad: Man kann seine Aufmerksamkeit bewusst lenken. Schon sich selbst gesagte Sätze wie „Ich lege den Schlüssel jetzt auf den Küchentisch“, „Ich gehe jetzt in den Keller, um Mehl zu holen“, „Das ist also Lisa! Diesen Namen werde ich mir merken.“ helfen, weil die Informationen nur für ein paar Sekunden den so wertvollen Fokus Ihres Arbeitsgedächtnisses bekommen. Wer sich antrainiert, sich das immer so zu sagen, macht schon deutliche Fortschritte. Wiederholen ist wichtig. Haben Sie einen Text in der Zeitung gelesen? Bevor Sie die nächste Spalte lesen, fragen Sie sich nur ganz kurz selbst ohne nachzulesen: Was stand drin? War das interessant? Will ich mir das langfristig merken?

Und wieso merken wir uns viele unnötige Dinge wie Fun Facts?



Boris Nikolai Konrad: Weil die oft von sich aus mehr im Gehirn aktivieren. Sie sind überraschend oder lustig, das Emotionssystem im Gehirn wird so mit angesprochen. Sie haben Bezug zu Dingen, die schon da sind, und stechen zugleich aus dem Üblichen heraus.

Zur Person: Dr. Boris Nikolai Konrad ist Neurowissenschaftler, Physiker und mehrfacher Weltmeister im Gedächtnissport. Als Autor zeigt er in seinem Buch "Mehr Platz im Gehirn", wie man in einem Monat Techniken zur Erinnerungsstärkung erlernt.

