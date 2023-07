Interview

Rettungssanitäter erklärt: Das muss ich an einer Unfallstelle als erstes tun

Plus Viele Menschen haben Angst, etwas falsch zu machen, wenn sie Erste Hilfe leisten. Simeon Wohlleber von den Johannitern erklärt, was Ersthelfer beachten sollten.

Von Nicole Schmidt

Herr Wohlleber, laut einer Umfrage der Techniker Krankenkasse aus dem Jahr 2020 hat jeder Vierte Angst, Erste Hilfe zu leisten. Woran könnte das liegen?

Simeon Wohlleber: Die meisten Menschen haben Angst, etwas falsch zu machen, fürchten sich vielleicht auch vor Körperflüssigkeiten oder sich zu verletzen. Sie denken, dass sie eine Verletzung verschlimmern, wenn sie an die falsche Stelle fassen. In Filmen wird es oft so dargestellt. Das Wichtigste ist aber, überhaupt etwas zu tun. Selbst wenn ich nur den Notruf absetze und mich mit dem Unfallopfer unterhalte, habe ich bereits sehr viel geleistet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

