Über welche Witze Männer lachen und was Frauen gar nicht lustig finden

Plus Es gibt Frauen- und Männerwitze, der Grat zwischen Humor und Diskriminierung ist schmal. Wieso die Geschlechter unterschiedlich reagieren – Silvana Weber hat es untersucht.

Frau Weber, kennen Sie den hier: Woran erkennt man, dass eine Frau im Weltall war?



Dr. Silvana Weber: Weiß nicht…

Der große Wagen ist kaputt.



Weber: (lacht) Den kenne ich doch. Klassischer Witz, der auf das Stereotyp anspielt, dass Frauen nicht Autofahren können. Gegenwitz: Warum ist es so schwierig, Männer dumm dastehen zu lassen?