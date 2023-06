Ist das Süßungsmittel Aspartam krebserregend? Die Weltgesundheitsorganisation WHO will ihre Einschätzung offenbar korrigieren. Die Entscheidung kommt im Juli.

Zuckerfreie Colas und Kaugummis, kalorienreduzierte Joghurts: In vielen Produkten steckt der Süßstoff Aspartam. Für alle, die gerne auf Lebensmittel mit dem Zuckerersatz zurückgreifen, gibt es nun allerdings schlechte Nachrichten. Die WHO will Aspartam als "wahrscheinlich krebserregend" einstufen.

Darüber hat die Nachrichtenagentur Reuters berichtet und sich auf zwei Insider-Quellen berufen. Die Einschätzung der internationalen Krebsforschungsagentur IARC, die der Einstufung zugrundeliegt, soll Mitte Juli offiziell bekannt gegeben werden. Sie wurde wohl Anfang des Monats getroffen.

Aspartam schädlich und krebserregend? WHO prüft neue Einstufung

Die Experten der Krebsforschungsagentur IARC bewerten in ihrer Einschätzung nicht die Menge, die ein Mensch von einem Stoff ohne Gefahr zu sich nehmen kann. Es geht darum, ob ein Stoff prinzipiell in der Lage ist, Krebs auszulösen. Als "wahrscheinlich krebserregend" gelten unter anderem Getränke über 65 Grad oder unverarbeitetes, rohes Fleisch.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Aspartam ist in Europa zur Verwendung als Tafelsüßstoff und Lebensmittelzusatz zugelassen. Die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) stuft Aspartam als unbedenklich ein. Der Ausschuss JECFA der WHO, der sich mit Lebensmittelzusätzen beschäftigt, stuft den Verzehr bestimmter Tagesmengen von Aspartam ebenfalls seit 1981 als sicher ein. Der JECFA prüft Aspartam aktuell ebenfalls erneut und will seine Ergebnisse ebenfalls Mitte Juli verkünden.

Süßstoff Aspartam galt bisher als "unbedenklich"

Laut EFSA beträgt die täglich zulässige Menge von Aspartam 40 Milligram pro einem Kilogram Körpergewicht. Laut Coca-Cola Schweiz stecken rund 130 Milligram Aspartam in einem Liter Cola. Der Zuckerersatzstoff geriet in den vergangenen Jahren immer wieder in die Kritik, da verschiedene Studien bereits suggerierten, dass das Süßungsmittel mit einem erhöhten Krebsrisiko einhergeht.

Lesen Sie dazu auch