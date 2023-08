Ist der Tag der Deutschen Einheit ein Feiertag in Nordrhein-Westfalen?

Der Tag der Deutschen Einheit wird jedes Jahr am 3. Oktober gefeiert. Ist der Gedenktag auch in NRW ein gesetzlicher Feiertag?

Der Tag der Deutschen Einheit ist ein wichtiger Termin. Denn am 3. Oktober 1990 ist die DDR offiziell wieder der BRD beigetreten und Deutschland war politisch wieder vereint. Auch in NRW wird der Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Aber gilt der Gedenktag auch als gesetzlicher Feiertag?

Ist der Tag der Deutschen Einheit ein Feiertag in NRW?

Der Tag der Deutschen Einheit ist einer von neun gesetzlichen Feiertagen, die in ganz Deutschland begangen werden – also auch in Nordrhein-Westfalen. Das sind neben dem Tag der Deutschen Einheit übrigens auch: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, der Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag und der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag.

Nordrhein-Westfalen gehört mit insgesamt elf gesetzlichen Feiertagen übrigens zur goldenen Mitte, was die Anzahl der Feiertage betrifft. Bayern steht mit zwölf Tagen an der Spitze. Manche Gemeinden haben aber sogar 13 Feiertage. Der Grund: Mariä Himmelfahrt gilt nur in Gemeinden, in denen hauptsächlich Katholiken wohnen als gesetzlicher Feiertag. In evangelischen Gemeinden ist das nicht der Fall.

Was wird am Tag der Deutschen Einheit in NRW gefeiert?

Nach dem Krieg wurde Deutschland von den Siegermächten USA, Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion regiert. Von 1945 bis 1949 wurde das Land vorerst in vier Besatzungszonen geteilt, allerdings gab es Spannungen zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion. 1949 wurde Deutschland schließlich in zwei Staaten geteilt. Ostdeutschland entstand aus der sowjetischen Besatzungszone. Erst mehr als vierzig Jahre später wurden Ost- und Westdeutschland wieder zusammengeschlossen. Die sogenannte "Friedliche Revolution" zur Wiedervereinigung begann bereits 1989.

Wie wird der Tag der Deutschen Einheit in NRW gefeiert?

Jedes Jahr gibt es eine offizielle Feier zum Tag der Deutschen Einheit. 2023 wird das Fest vom 2. bis zum 3. Oktober in Hamburg ausgetragen. Trotzdem feiert ganz Deutschland den dritten Oktober. In fast jeder größeren Stadt gibt es Konzerte, Zeremonien oder kulturelle Veranstaltungen, die im Zeichen des Gedenktags stehen.

Laut der Bundesregierung gehört der Tag der Deutschen Einheit auch zu den sogenannten "Beflaggungstagen". An Dienstgebäuden ist dann vorgesehen, die Europaflagge, die Bundesflagge und die Landesflagge zu hissen. (JE)