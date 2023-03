Ist Vogelgrippe für den Menschen gefährlich? Symptome und Ansteckungsgefahr

Vogelgrippe kann gravierende Folgen haben und auch auf den Menschen übertragen werden. Symptome, Ursache und Ansteckungsgefahr - hier lesen Sie alle Infos.

Vogelgrippe (Aviäre Influenza) ist eine hoch ansteckende Viruserkrankung, die hauptsächlich Vögel trifft, aber auch auf Menschen übertragen werden kann. Erreger sind bestimmte Influenza-A-Viren, die sehr selten auf den Menschen übergehen. Bei engem Kontakt kann das aber passieren. Infos rund um Symptome und Ursache finden Sie hier.

Vogelgrippe: Ursache und Risikogruppen – Infos kompakt

Die Vogelgrippe ist eine Viruserkrankung , die hauptsächlich Geflügel trifft.

ist eine , die hauptsächlich Geflügel trifft. Vorwiegend ähneln die Symptome einer Grippe . Betroffene können unter Fieber und Atemwegssymptomen leiden. Hals-, Kopf- und Gliederschmerzen kommen im Vergleich zur saisonalen Grippe seltener vor.

einer . Betroffene können unter Fieber und Atemwegssymptomen leiden. Hals-, Kopf- und Gliederschmerzen kommen im Vergleich zur saisonalen seltener vor. Die Inkubationszeit variiert, in der Regel äußern sich die ersten Symptome zwischen 1 und 5 Tagen.

zwischen 1 und 5 Tagen. In Deutschland sind bisher keine Erkrankungen der Vogelgrippe beim Menschen aufgetreten.

sind bisher keine Erkrankungen der beim Menschen aufgetreten. Menschen, die täglich in engem Kontakt mit Geflügel stehen, gehören zur Risikogruppe.

Influenza-A-Viren kommen in der Natur vorwiegend bei wildlebenden Wasservögeln vor. Über den Kot kann sich auch Hausgeflügel anstecken.

Es gibt verschiedene Subtypen der Vogelgrippe . Stark krank machende Varianten sind die Subtypen H5 und H7.

Was ist Vogelgrippe? Was versteht man unter Geflügelpest?

Vogelgrippe ist eine Viruserkrankung. Sie verläuft fieberhaft und ist hoch ansteckend. Hühner, Puten und etliche Wildvogelarten sind hauptsächlich betroffen. Enten, Gänse und Tauben können die Erreger zwar verbreiten, zeigen aber kaum Symptome. Die meisten Infektionen wurden bisher durch die Subtypen A(H5N1) und A(H7N9) verursacht. Beim Menschen konnten aber auch die Subtypen A (H5N6) und A (H9N2) nachgewiesen werden. Die Abkürzung stehen für die beiden Proteine Hämagglutinase (kurz H) und Neuraminidase (kurz N). In Deutschland wurden laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) noch keine Vogelgrippe-Viren beim Menschen nachgewiesen.

Die klassische Geflügelpest ist eine besonders schwer verlaufende Form der Vogelgrippe. Sie wird laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirschaft (BMEL) hauptsächlich von Viren der Subtypen H5 und H7 ausgelöst. Wassergeflügel kann einen natürlichen Speicher für die Viren ansammeln, wodurch die Krankheit nicht ausbricht oder nur einen leichten Verlauf hat. Kommen infizierte Tiere aber mit Wirtschaftsgeflügel in Kontakt kann dies verheerende Folgen haben, da die Viren vor allem bei Hühnern und Puten schwere Verläufe der Krankheit hervorrufen können.

Symptome: So äußert sich die Vogelgrippe bei Menschen

Wie das RKI berichtet, müssen Menschen sehr hohe Virusmengen aufnehmen, um sich zu infizieren. Die Symptome können sich folgendermaßen äußern:

hohes Fieber

Husten

Atemnot

Halsschmerzen

Durchfall

Seltener: Bauchschmerzen, Erbrechen

Es kann sich auch eine schwere Lungenentzündung entwickeln.

Vogelgrippe: Symptome bei Geflügel im Überblick

Das österreichische Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz listet folgende Symptome auf:

Hohe Sterblichkeit bei Hühnervögeln

Schwere respiratorische Symptome (Atemnot)

(Atemnot) Grünlich wässriger Durchfall

Blutungen an Innenorganen, Kammspitzen und Ständern

Ödeme (Anschwellung) im Kopfbereich

Ausgeprägter Rückgang der Legeleistung

Deutlich reduzierte Wasser- und Futteraufnahme

Mattigkeit

Fieber

Ansteckung und Übertragung: Ist Vogelgrippe für den Menschen gefährlich?

Menschen können sich laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) "nicht so leicht" mit Vogelgrippe anstecken, ist die Krankheit im Körper aber ausgebrochen kann es zu einem sehr schweren Verlauf kommen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlicht wöchentlich neue Berichte zur Vogelgrippe, anhand derer man sich über den aktuellen Stand informieren kann. Seit 2003 gab es weltweit rund 2600 Erkrankungen beim Menschen. 1100 Todesfälle durch Vogelgrippe wurden nachgewiesen, davon wurde der Großteil im asiatisch-pazifischen Raum registriert, wie das RKI schreibt.

Bei engem Kontakt mit einem erkrankten Tier kann es zu einer Übertragung der Krankheit kommen. Kranke oder verendete Wildvögel sollten deshalb auf keinen Fall angefasst werden. Laut dem RKI besteht kein "erhöhtes Risiko für die Allgemeinbevölkerung". Von Mensch zu Mensch kann die Vogelgrippe nur sehr schwer übertragen werden. Sie wurde bisher nur in Einzelfällen beobachtet. "Ob sich ein bestimmtes Vogelinfluenzavirus genetisch so verändern und an den Menschen anpassen kann, dass es von Mensch zu Mensch übertragbar wird, lässt sich nicht vorhersagen", so das RKI. Behandelt werden kann die Krankheit in manchen Fällen mit den Neuraminidasehemmern Oseltamivir und Zanamivir. Sie gelten aber nur als wirksam, wenn sie kurze Zeit nach der Ansteckung verabreicht werden. Ansonsten werden die Symptome behandelt.

Aktuelle Meldungen zur Vogelgrippe

Im Januar hat das RKI zuletzt eine Risikoeinschätzung veröffentlicht, da es in Deutschland vermehrt Ausbrüche in Geflügelbetrieben gab. Ende des Jahres 2022 gab es auch unter anderem in Frankreich, Ungarn und Tschechien einige Ausbrüche. Ausführliche Berichte mit Karten finden Sie beim RKI.

Einige Gebiete in China gelten als Risikogebiete für die Vogelgrippe. Von einem Besuch der Geflügelmärkte wird abgeraten.