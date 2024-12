Katzen, Hunde und Affen in Not Wie Tiere für fingierte Rettungen in Gefahr gebracht werden

Internet-Tiervideos sind beliebt, vielleicht zu beliebt: Für viele Videos werden Tiere in Gefahr gebracht, bis ein wundersamer Retter erscheint - und sich immer dabei filmen lässt. Merkwürdig, oder?