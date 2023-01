Kissing

"Mama Tofu" bringt eine asiatische Spezialität in die Region

Plus Pflanzliche Ernährung liegt im Trend, Soja gilt als beliebter Eiweißlieferant. Eine Familie mit vietnamesischen Wurzeln zeigt, wie sich Bio-Tofu in Bayern herstellen lässt.

Von Andrea Schmidt-Forth

"Aus der Not eine Tugend machen": Wer das kann, lebt leichter und hat am Ende vielleicht sogar eine Firma. Thi Tieng Phan zum Beispiel und ihre Angehörigen, die sie liebe- und respektvoll "Mama Tofu" nennen. Die Familie mit vietnamesischen Wurzeln hat mit Mama Tofus Know-how in Kissing die "Tofurei" gegründet und stellt das Produkt aus Bio-Sojabohnen in der Region selbst her. Aus der Manufaktur könnte bald etwas Größeres werden. Pläne gibt es schon.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

