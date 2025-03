Monaco bekommt Themenbereich im Europa-Park

Der Europa-Park widmet dem Fürstentum Monaco einen eigenen Themenbereich. Es sei damit das 18. Land, das in der Freizeitanlage vertreten sei, kündigte Parkchef Roland Mack im südbadischen Rust an. In einer Halle auf dem Areal bekommen Besucherinnen und Besucher bereits im laufenden Jahr einen Vorgeschmack, die offizielle Eröffnung des Bereichs ist im kommenden Jahr geplant. Dann könnte die Fürstenfamilie in den Park kommen, sagte Mack.

«Ich freue mich über die neue Partnerschaft zwischen dem Fürstentum und diesem berühmten Vergnügungspark, die die Schaffung eines monegassischen Themenbereichs im Jahr 2026 ermöglichen wird», zitierte der Europa-Park Fürst Albert II. Besucher des Parks könnten so mehr über das Land an der Côte d'Azur erfahren. Der monegassische Fürst war bereits mehrfach mit seinen Kindern in der Anlage mit Achterbahnen, Restaurants und Hotels zu Gast. Andere Areale in der Anlage präsentieren Frankreich, Italien, Spanien und weitere Länder.

Der Europa-Park feiert im laufenden Jahr seinen 50. Geburtstag. Die Saison startet offiziell am 22. März. An diesem Samstag (15.3.) steigt für das Publikum eine Voraböffnung («Pre-Opening») - für diesen Termin gibt es laut Internetseite allerdings keine Tickets mehr. Der 1975 gegründete Park hat nach eigenen Angaben jährlich über sechs Millionen Besucherinnen und Besucher.

Nach Kroatien bekommt nun Monaco einen Themenbereich im Europa-Park. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa