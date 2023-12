Verbraucherzentrale fordert 139 Euro Klimageld für alle

Während der CO2-Preis ab 2024 stärker steigt, lässt das versprochene Klimageld auf sich warten. Daher fordert die Verbraucherzentrale eine schnellstmögliche Umsetzung.

Die Preise für Benzin, Heizöl und Gas steigen im kommenden Jahr durch die gerade erst angehobenen CO 2-Tarife . Doch das von der Ampelkoalition versprochene Klimageld lässt weiter auf sich warten. Die Einnahmen werden für andere Zwecke wie den Ausbau der Elektromobilität oder als Zuschüsse beim Einbau einer neuen Heizung verwendet.

Verbraucherzentrale: CO 2 -Bepreisung in Form von Klimageld an Bevölkerung auszahlen

Ob das Klimageld in dieser Wahlperiode noch kommt, ist ungewiss. Dabei könnten die Bürgerinnen und Bürger nach Berechnungen des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) aktuell eine Klimageld-Einmalzahlung in Höhe von 139 Euro pro Person erhalten. Die Bundesregierung würde dadurch die Mehreinnahmen aus der CO 2 -Bepreisung in Höhe von 11,4 Milliarden Euro wieder vollständig an die Bevölkerung auszahlen. "Wir fordern, dass die Regierung alles daran setzt, dass ein Klimageld so schnell wie möglich kommt", sagte Thomas Engelke vom vzbv in der ARD.

"Der CO 2 -Preis schafft einen Anreiz für klimaverträgliches Verhalten", sagt Ramona Pop, Vorständin des vzbv. Die Einnahmen müsse die Regierung aber über ein Klimageld an die Verbraucherinnen und Verbraucher zurückerstatten. "Sonst ist die CO 2 -Abgabe neben den hohen Energiepreisen eine zusätzliche finanzielle Belastung für die Menschen."

Klimageld steht als Konzept im Koalitionsvertrag

Private Haushalte leisten etwa drei Viertel der im Jahr 2021 eingeführten CO 2 -Bepreisung. Etwa ein Viertel des Beitrags kommt von den Unternehmen, die diese Beträge aber letztlich über ihre Produktpreise indirekt an die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben.

Das Klimageld steht als Konzept im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Demnach soll ein "sozialer Kompensationsmechanismus" geschaffen werden, um einen Anstieg des CO 2 -Preises auszugleichen. Doch die Bundesregierung argumentiert, dass die Bürger bereits entlastet werden, weil der Staat die EEG-Umlage beim Strompreis übernehme. So flössen fast alle Einnahmen aus dem CO 2 -Preis an die Menschen zurück.

Klimageld in Österreich bereits ausgezahlt

In Österreich wurde den Einwohnerinnen und Einwohnern das Klimageld bereits im Sommer überwiesen. Der Bonus betrug je nach Region zwischen 110 und 220 Euro pro Jahr. Wer in Wien mit seinem gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr wohnt, bekommt weniger als jemand, der in einem Tiroler Bergdorf lebt und aufs Auto angewiesen ist.