Die hippe Knolle: Süßkartoffeln gibt es auch aus Bayern

Süßkartoffeln werden auch in Bayern immer häufiger angebaut. Manche werfen sie mit Kartoffeln in einen Topf. Dabei sind die beiden nur entfernt miteinander verwandt.

Was für uns die gemeine Kartoffel ist, ist in ganz vielen Ländern der Erde die Süßkartoffel. Sie gehört zu den weltweit sieben wichtigsten Nahrungspflanzen. Wertvolle Inhaltsstoffe, lange Lagerfähigkeit und Vielseitigkeit sind ihre Trümpfe. 92 Millionen Tonnen wurden nach Angaben der Welternährungsorganisation FAO im Jahr 2019 geerntet. Die Weltraumorganisation NASA hat sie sogar für längere Weltraumexpeditionen ausgewählt. Sollten also einmal Menschen zum Mars fliegen, dann mit der orangeroten Knolle im Gepäck.

Bei uns hingegen spielte die Batate (Ipomoea batatas) lange kaum eine Rolle, war nur eingeweihten "Foodies" bekannt. Bis Tex-Mex- und Burger-Läden sie als knusprige Pommes auftischten. Nun darf die Süßkartoffel in keinem gut sortierten Supermarkt oder Bioladen mehr fehlen. Ihr großes Plus ist die ganzjährige Verfügbarkeit durch Importe, aber auch die Nachfrage nach heimischen Süßkartoffeln wächst, zum Beispiel durch Eltern, die ihrem Baby die leicht süßliche Knolle gern fein püriert, mit dem ersten Brei servieren.

Bevorzugt in Bio-Qualität, da ungespritzt, und möglichst frisch geerntet aus regionalem Anbau. Laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft werden Süßkartoffeln vor allem in Bayern angebaut. Birgit Rascher sieht bei der Karriere der Süßkartoffel eine Parallele zu Zucchini: "Bis die ersten in den Siebziger Jahren nach Deutschland kamen, kannte die hier keiner. Inzwischen wachsen Zucchini auch bei uns auf großen Ackerflächen."

Tests in Bamberg, Anbau in Schwaben

Sie selbst hat Anteil an der aktuellen Entwicklung. Die Gartenbauingenieurin erprobte drei Jahre lang mit einem Kollegen an der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Bamberg den Anbau von Süßkartoffeln. Die Versuche zeigten, dass Bio-Süßkartoffeln auch in Bayern gut gedeihen können. "Das hat unter anderem mit dem Klimawandel zu tun. Durch ihn ist die Vegetationsperiode zwei Wochen länger als noch vor 30 Jahren", so Birgit Rascher. Süßkartoffeln können kohlehydratreiche, gesunde "Riesenkartoffeln" liefern. Die Kultur kennt kaum Krankheiten. Nur Mäuse und Läuse setzen ihnen manchmal zu. Auch Frost mag die Pflanze nicht, die ursprünglich aus Ostindien stammen soll.

Auch hier in Schwaben wird sie inzwischen angebaut, zum Beispiel in Inningen bei Gärtnerfamilie Hagenbusch. Die Brüder Michael und Ulrich bringen die Pflänzchen, die sie von der Reichenau am Bodensee beziehen, erst nach den Eisheiligen Mitte/Ende Mai aus. Auf Dämmen aus Erde und schwarzer Mulchfolie aus Maisstärke – damit haben sie es die Setzlinge vier bis fünf Grad wärmer, erklärt Michael Hagenbusch.

Lesen Sie dazu auch

Als er probeweise mit dem Spaten in die feuchte Erde sticht, kommen gleich vier dicke Knollen zum Vorschein. Eine gute Größe, findet sein Bruder Ulrich. Bis zu einem Pfund können die Früchte an Gewicht erreichen, ohne Dünger und Beregnung, denn die beiden Gärtner gehen sehr bewusst und sparsam mit Wasser um. Zwischen zwei und zweieinhalb Tonnen der süßlichen Knollen holen sie insgesamt nach und nach vom Acker. Anschließend kommen die Früchte für ein paar Tage in den 30 bis 40 Grad warmen Heizungskeller. Das "Curing", so heißt die Methode, sorgt dafür, dass die dünne Haut fester und die Knolle bis zu drei Monate lagerfähig wird. Ideal ist feuchte Raumluft, damit die Knollen wenig Masse verlieren.

So kommen die Süßkartoffeln aus der Erde. Foto: Andrea Schmidt-Forth

Bis Januar sind die Süßkartoffeln bei den Hagenbuschs längst an den Mann gebracht. Die Kundinnen und Kunden bekommen die Ware per Abokiste, im Hofladen oder auf einem der Märkte in der Region, auf denen die Gärtnerei vertreten ist. Dass hauptsächlich Direktvermarkter Süßkartoffeln anbauen wie die Hagenbuschs, der Friedberger Bestihof von Bio-Landwirt Marquart, Kartoffel- und Gemüsebauer Alexander Fuchs aus Schrobenhausen oder die Gemüsebauern Jakob in Achsheim, um einige zu nennen, hat folgenden Hintergrund: Weil Süßkartoffeln eine dünne Schale haben und nicht sehr bruchfest sind, wird mit speziellem Gerät oder von Hand geerntet. Das lohnt nur, wenn nicht noch Zwischenhändler am Vertrieb beteiligt sind.

Was Kartoffeln und Süßkartoffeln unterscheidet

Süßkartoffeln sehen Kartoffeln zwar ähnlich. Doch die Namensähnlichkeit täuscht. Kartoffeln gehören zu den Nachtschattengewächsen, Süßkartoffeln sind Windengewächse. Bei der Süßkartoffel sind die Knollen länglich, rund, walzen- bis spindelförmig geformt. Je nach Sorte variiert die Schale von rot über braun bis gelb-weiß. Auch das mehlige Fruchtfleisch kann unterschiedlich gefärbt sein. Kartoffeln sollte man nicht roh essen, bei Süßkartoffeln geht das schon, zum Beispiel geraspelt als Rohkost oder in einen Zentimeter dicke Scheiben geschnitten und im Toaster geröstet. Foodbloggerin Judith Pulg hat’s ausprobiert. Beide Sorten enthalten wichtige Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium, Kalzium und Zink.

Süßkartoffeln lassen sich vielfältig zubereiten. Foto: Doreen Hassek, dpa

"Beachtlich ist bei Süßkartoffeln der Anteil an Beta-Carotin oder Provitamin A. Es wirkt antioxidativ und ist auch für die orange-gelbe Farbe verantwortlich. Kartoffeln liefern mehr Folsäure und Phosphor", erklärt Daniela Krehl, Ernährungsberaterin bei der Verbraucherzentrale in München. Süßkartoffeln enthalten mehr Kohlenhydrate als Kartoffeln und liefern damit mehr Energie: 114 Kilokalorien pro 100 Gramm (bei Kartoffeln sind es 77). Der Geschmack von Süßkartoffeln ist eine Mischung aus Kürbis, Karotte und Kartoffel. Sie munden in Currys und Aufläufen, als Pommes und Burger, als Püree oder in Wraps, in Suppen und sogar als Zutat in Kuchen.

Rezept: Süßkartoffel-Spinat-Strudel mit Frischkäse

Dieses Rezept stammt von Mihael Malesic vom Augsburger Restaurant Nuno:

350 g Süßkartoffeln schälen, in Scheiben schneiden. 200 g Blattspinat waschen. Die Kartoffelscheiben etwa 5 Minuten in etwas Olivenöl braten, bis sie halbgar sind. Dann in eine Schüssel geben. Den Spinat kurz mit ein bisschen Olivenöl in der Pfanne wenden, dann mit den Süßkartoffeln etwa 30 Minuten in der Schüssel abkühlen lassen. Anschließend 150 g Frischkäse, Salz, Pfeffer, Oregano und gemahlenen Cumin sowie ca. 2 EL Semmelbrösel zum Gemüse geben. Gut mischen.

Nun immer zwei Filoteigblätter aufeinander packen, an einer Seite mit Fülle belegen, auf der gegenüberliegenden Seite einen Streifen frei lassen, dann zum Strudel rollen, mit Ei bestreichen und mit etwas Sesam bestreuen. Das dreimal wiederholen. Das heißt, Sie brauchen acht Filoteigblätter und bekommen vier Strudel raus – sechs Personen werden satt davon! Ca. 25 Minuten lang bei 180 Grad im Backofen backen, bis die Strudel schön goldbraun sind.

Dazu passen Feldsalat mit Kürbiskernöl, Balsamico, etwas Salz und Pfeffer sowie eventuell ein paar Scheibchen Baguette.