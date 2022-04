Im Frühling kommt mehr Gemüse frisch auf den Tisch

Spargel, Radieschen, Salate, Spinat aber auch Rhabarber kommen im Frühling wieder vermehrt auf die Speisekarte. Sie enthalten vieles, was unserem Körper hilft.

Im Frühling steigt mit den Temperaturen bei vielen die Lust auf Frisches auf dem Teller. Passend dazu bereichern im Frühling weißer und grüner Spargel, Radieschen, Feldsalat, Rucola, Kopfsalat, Spinat und Rhabarber den Speisezettel. Neben frischem Bärlauch sind auch Frühlingslauch und Kohlrabi frisch im Angebot.

Kulinarisch haben die Frühlingsgemüse viel zu bieten – von Spargelsuppe, Radieschensalat über Spinatquiche bis zu Rhabarberkompott lassen sich daraus leckere Gerichte zaubern. Vollgepackt mit Vitaminen und Mineralstoffen sind sie zudem wahre „Superfoods“, die dabei auch noch kalorienarm sind. Spargel enthält neben den Vitaminen E, A und K Mineralstoffe wie Kalium und Kalzium sowie Ballaststoffe. 100 Gramm enthalten nur etwa 18 Kalorien und weniger als ein Gramm Fett. Große Portionen Spargel wirken aufgrund des Kaliumgehaltes entwässernd, daher sollte man bei gestörter Nierentätigkeit der Leidenschaft für Spargel nur in Maßen frönen. Gleiches gilt für Menschen, die unter Gicht leiden, denn das in Spargel enthaltene Purin wird im Körper zu Harnsäure abgebaut und kann in größeren Mengen Gichtschübe auslösen.

Radieschen enthalten viel Vitamin C

Radieschen punkten mit ihrem Gehalt an Vitamin C und Folsäure, Kalium, Kalzium, Eisen und Magnesium. Senföle verleihen Radieschen ihren charakteristischen scharfen Geschmack, regen die Galle an und töten Bakterien und Pilze ab. Sie wirken sich positiv auf Darmflora und Verdauung aus. Wer allerdings unter Magen-Darm-Problemen oder gereizter Magenschleimhaut leidet, sollte nur kleine Mengen Radieschen essen.

Mit einem Wassergehalt von 90 bis 95 Prozent liefern Salate bei großem Volumen verhältnismäßig wenig Energie. Rucola zum Beispiel 24 Kilokalorien pro 100 Gramm, Kopfsalat etwa elf. Salate enthalten je nach Sorte aber verhältnismäßig viele Vitamine (Vitamin C, Karotin, eine Vorstufe von Vitamin A und Folsäure). Rucola und Feldsalat weisen zudem nennenswerte Mengen an Mineralstoffen wie Kalium und Kalcium auf. Allen gemein sind verdauungsfördernde Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Da Salate aber auch Nitrat enthalten, sollte man saisonale Sorten aus heimischer Produktion bevorzugen. Lagert Salat nur kurz und werden Blattrippen oder Wurzeln wie beim Feldsalat entfernt, verringert sich der Nitratgehalt.

Frischer Spinat ist sehr kalorienarm

Frischer Spinat ist mit 14 Kalorien sehr kalorienarm, aber reich an Vitaminen. Neben sekundären Pflanzenstoffen ist auch das Spurenelement Zink enthalten. In 100 Gramm Spinat stecken mit rund vier Milligramm jedoch nicht die hohen Mengen an Eisen, wie früher behauptet wurde. Ein Rechenfehler, wie man heute weiß. Spinat enthält außerdem Oxalsäure, welche die Aufnahme von Eisen behindert und (in großen Mengen genossen) die Nieren belastet. Da Spinat auch Nitrat anreichert, greift man bei frischem Spinat am besten zu jungen Blättern und zu Freiland- oder Bioware, die weniger stark gedüngt werden.

Rhabarber gehört – botanisch gesehen – ebenfalls zum Gemüse

Rhabarber gehört botanisch gesehen ebenfalls zu den Gemüsen, auch wenn die aromatischen Stängel meist süß als Kompott, Kuchen oder Saftschorle genossen werden. Das säuerliche Gemüse enthält pur nur etwa 14 Kilokalorien pro 100 Gramm und versorgt den Körper mit Vitaminen wie Vitamin C und A, Mineralstoffen wie Kalium und Kalcium sowie Ballaststoffen. Neben grünlichen Stängeln, die einen stark sauren Geschmack haben, gibt es auch rote, die milder im Geschmack sind. Junge Stängel schmecken außerdem milder als spät geerntete und enthalten weniger Oxalsäure. Wichtig bei Rhabarber: Wegen des steigenden Gehaltes an Oxalsäure sollte er nur bis etwa Ende Juni geerntet und nur geschält genossen werden. Die Blätter eignen sich nicht zum Verzehr.

Bärlauch schlägt kalorisch mit nur 19 Kilokalorien pro 100 Gramm zu Buche. Dabei liefert er reichlich Vitamin C, B-Vitamine und Vitamin E sowie Kalium und andere Mineralstoffe. Da Bärlauch leicht mit den Blättern der Maiglöckchen und der Herbstzeitlosen verwechselt werden kann, sollte man diesen nur sammeln, wenn man ihn sicher erkennt. Ansonsten sollte man auf Ware aus dem Handel zurückgreifen.

Frühlingslauch unterscheidet sich von den Wintersorten durch seinen längeren weißen Schaft mit hellgrünem Laub. Lauch liefert viel Vitamin C, B-Vitamine, die Vitamine A und E sowie Kalium, Kalcium und Zink. Die vitaminreichen Stangen lassen sich bis auf die Wurzeln komplett verarbeiten, die Blattspitzen sind heller und zarter als die des Winterlauchs.

