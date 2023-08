So klappt es mit der Gurkentruppe im Garten

Sommerzeit ist Gurkenzeit im Garten. Worauf Sie beim Anbau achten sollten, welche Sorten es gibt und wie Sie mit Schädlingen umgehen.

Gurken sind mit ihren Mineralstoffen so wertvoll wie ein isotonisches Getränk. Während das Lieblingsgemüse der Erwachsenen die Tomate ist, greifen Kinder lieber zur Gurke. Hier ein paar Tipps für Hobbygärtner:

Weiße Punkte auf Salatgurken: Das hilft gegen Spinnmilben

Salatgurken stehen oft im Kleingewächshaus oder an einem windgeschützten Plätzchen auf dem Balkon. Seit einigen Jahren sind besonders zarte, kleinfruchtige und kompakt wachsende Snacksorten im Handel. Sie gedeihen auch sehr gut auf Hochbeeten.

Leider siedeln sich auf den zarten Blättern großfruchtiger Sorten im Gewächshaus oft sehr schnell winzige Spinnmilben an. Bei stärkerem Befall zeigen sich die Blattoberseiten von winzigen weißen Punkten übersät, später bilden die Spinnmilben feinste Gespinste zwischen den Blattadern. Diese Tierchen lieben trockene Luft, wie sie in schlecht gelüfteten Gewächshäusern schnell auftritt, wenn sich die Luft im Laufe des Vormittags erwärmt. Dann steigt das Fassungsvermögen der Luft für Feuchtigkeit, und zugleich sinkt damit ihre relative Feuchtigkeit – sie ist also trocken.

Gärtner befeuchten gerne Boden und Wände, am kühlen Vormittag kann man auch die Blattunterseiten mit Wasser besprühen, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Das dämmt den Befall, wenn er noch gering ist. Es gibt auch ungiftige Spritzmittel auf der Basis von Kaliseife. Sie wirken aber nur, wenn sie in noch nicht allzu stark befallenen Beständen direkt auf alle Schädlinge treffen, wenn also die Blattunterseiten flächendeckend erfasst werden. Nach fünf Tagen sollte man die Maßnahme wiederholen, weil inzwischen neue Tiere aus bereits zuvor abgelegten Eiern geschlüpft sind, aber noch keine neuen Eier gelegt haben.

Treten auf den Blättern weißpuderige Flecken auf, sollte man im nächsten Jahr unbedingt eine mehltaufeste Sorte wählen. Man bekommt sowohl Saatgut als auch Pflanzen solcher Sorten.

Lesen Sie dazu auch

Falscher Mehltau: Darauf gilt es bei Einlegegurken zu achten

Einlegegurken: Wer sich nicht mehr mit den Spinnmilben im Gewächshaus plagen möchte, baut wieder mehr Einlegegurken auf Beet oder Hochbeet an – auch für den Salat. Ich baue früh ab Mitte Mai ein halbes Beet an, ein zweites, davon entferntes, nochmals spätestens Mitte Juni. Wenn das erste Beet irgendwann den vor allem in feuchteren Jahren unvermeidlichen "Falschen Mehltau" bekommt und langsam abstirbt, startet der Ertrag im zweiten Beetstück. Leider gibt es bis heute keine Sorten, die gegen den Falschen Mehltau resistent sind. Diese Pilzkrankheit macht sich zunächst durch eckige gelbe Flecken auf der Blattoberseite bemerkbar, bald darauf bräunt das Blatt und stirbt ganz ab.

Moderne Sorten der Einlegegurke bringen, wie auch bei den Salatgurken, nur weibliche Blüten hervor. Bei guter Pflege folgt also auf jede Blüte eine Frucht, ohne störende Samenansätze. Größter Nachteil manch älterer samenfester Sorten ist ihr Risiko, im Hitze- oder Trockenstress bittere und damit giftige Früchte zu bilden.

Doch keine Angst, unser Gaumen kann bereits geringe Mengen ihres Bitterstoffes Cucurbitacin schmecken, sodass wir bittere Gurken – und übrigens auch Zucchini und Kürbis – leicht meiden können.

Geerntet werden am besten die noch jungen Gürkchen, das fördert den weiteren Fruchtansatz. Früher wurden sie bei uns zu Hause geschält, fein gehobelt und mit Zwiebeln, Essig und Öl angemacht.

Warum diese wunderbare Gartenfrucht Stichwortgeber für eher abfällige Redewendungen geworden ist, konnte ich bisher nicht eindeutig herausfinden. Wer will denn schon gerne herumgurken oder zu einer Gurkentruppe gehören?