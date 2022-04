Ungesunde Oster-Deko: So sollte eine Festtafel nicht zubereitet werden

Das Internet ist voller Tipps, wie eine Festtafel kreativ gestaltet werden kann. Allerdings ist dabei das ein oder andere zu beachten. Im Sinne der Gesundheit.

Gäste mit einer besonders ausgefallenen und kreativen Gestaltung der Festtafel zu überraschen, gehört fast schon zu jedem Fest. Zu Ostern, Halloween, Weihnachten oder einer Geburtstagsfeier - Tipps zu sogenannten „Food Hacks“ gibt es reichlich. Vor allem online finden sich unzählige Videoblogs, Rezeptseiten oder Internetforen mit fantasievollen Ideen, die gut aussehen und beeindrucken. Nicht immer sind sie aber auch nachahmenswert.

Video: SAT.1

Da werden aufgeblasene Luftballons in erwärmte Schokolade getaucht, um Schokoladenschalen für Desserts herzustellen oder Luftpolsterfolie mit flüssiger Schokolade übergossen, um interessante Formen für eine Dekoration zu erhalten. Mit Hackfleisch gefüllte Gummihandschuhe oder farbige Getränke in Einwegspritzen sorgen zu Halloween für den gewünschten Gruselfaktor. Brot oder Kuchen im Blumentopf gebacken sind ein geschätztes Mitbringsel, ein Dosenhähnchen vom Grill ein besonderes Highlight des Grillabends. Auch die als Spielzeug oder zum Stressabbau beliebten „Pop-it-Fidget-Toys“ aus Silikon, deren halbkugelförmige Ausbuchtungen beim Drücken ein Plopp-Geräusch von sich geben, werden als Gussform für Schokolade, Pralinen, Götterspeise oder Eiswürfel zweckentfremdet.

Ballons, Luftpolsterfolien und Blumentöpfe haben in der Küche nichts verloren

Doch weder Ballons noch Luftpolsterfolien, Blumentöpfe oder Spielzeuge sind für diese Zwecke ausgelegt. Aus Luftballons können beispielsweise potentiell krebserregende Nitrosamine in die Schokolade übergehen, die dann genüsslich als Nachtisch verzehrt wird. Luftpolsterfolien oder anderen Kunststoffgegenständen wie Spritzen oder Vinyl-Einweghandschuhe können unbekannte Substanzen oder Weichmacher an die Lebensmittel abgeben. Über Lebensmittel aufgenommene Weichmacher greifen Leber und Nieren an und können eine hormonähnliche Wirkung auslösen.

Aus Latexgegenständen können Latexproteine in warme, fettige oder salzige Lebensmittel übergehen, die eine Gefahr für Latexallergiker darstellen. Aus Tonblumentöpfen können beim Backen im Ofen schädliche Substanzen verdampfen und in das darin gebackene Brot oder Gebäck gelangen. Werden Getränkedosen als Halter für das Grillhähnchen verwendet, können sich giftige Farbstoffe lösen und in das Grillfleisch einziehen. Spielzeuge und andere Gegenstände aus Silikon, die nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln gedacht sind, können flüchtige organische Bestandteile enthalten. Diese Substanzen können auf fetthaltige Lebensmittel wie Schokolade oder Gebäck übergehen und im schlimmsten Fall der Gesundheit schaden. Daher rät das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), davon ab, diese Gegenstände zur Zubereitung von Lebensmitteln zu verwenden.

Nur dafür vorgesehene Materialien sollten in Kontakt mit Lebensmitteln kommen

Am besten werden für den Kontakt mit Lebensmitteln nur dafür vorgesehene Materialien und Gegenstände verwendet. Für solche Produkte gelten europaweit strenge Anforderungen. So dürfen zum Beispiel keine gesundheitlich bedenklichen Mengen von Stoffen daraus in die Lebensmittel übergehen. Die Hersteller müssen bereits beim Einkauf der Rohstoffe darauf achten. Produkte, die für Lebensmittel verwendet werden können, sind leicht an dem Hinweis „für Lebensmittelkontakt geeignet“ oder am Glas-Gabel-Symbol zu erkennen. Die Angaben stehen entweder direkt auf den Gegenständen, den Verpackungen oder auf anhängenden Etiketten.

Wichtig ist außerdem, die Materialien und Produkte nur für den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen. So ist zum Beispiel auf manchen wie Backpapier, Silikonbackformen oder Vorratsbehältern ein Temperaturbereich für die Verwendung angegeben. Übrigens: Buntes Ostergras sollte ebenfalls nicht in Kontakt mit Lebensmitteln kommen – das Gras ist oft nicht farbecht und kann neben Farbe auch gesundheitsschädliche Substanzen wie primäre aromatische Amine oder Formaldehyd abgeben. Das gebackene Osterlämmchen, gekochte und gefärbte Eier oder angebrochene Osterleckereien also besser nicht direkt drauf stellen, auch nicht auf bunte Papierservietten. Alternativ eignen sich Teller oder Stoffservietten.

Zur Person: Anja Schwengel-Exner ist bei der Verbraucherzentrale Bayern als Fachberaterin für Lebensmittel und Ernährung tätig.