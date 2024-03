Kombinationsleistung bei Pflegegrad 4: Was bekommen Pflegebedürftige?

Werden Pflegebedürftige von Angehörigen und einem Pflegedienst versorgt, besteht unter Umständen Anspruch auf die Kombinationsleistung. Wie viel Geld gibt es mit Pflegegrad 4?

In Deutschland leben etwa fünf Millionen pflegebedürftigen Menschen. Davon haben laut dem Statistischen Bundesamt und der Pflegestatistik 2021 - aktuellere Zahlen sollen 2024 veröffentlicht werden - 12,3 Prozent einen Pflegegrad 4. Während unter allen Pflegebedürftigen 84 Prozent zu Hause gepflegt werden, sind es bei Pflegegrad 4 nur 61,5 Prozent. Das entspricht in etwa 375.000 pflegebedürftigen Menschen.

Werden Betroffene zu Hause durch Angehörige gepflegt, haben sie dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) zufolge Anspruch auf Pflegegeld. Übernimmt zudem ein ambulanter Pflegedienst einen Teil der Pflege und wird die Pflegesachleistung nicht komplett ausgeschöpft, kann die sogenannte Kombinationsleistung beansprucht werden. Wie viel Geld gibt es bei Pflegegrad 4?

Pflegegeld und Pflegesachleistung: Was ist die Kombinationsleistung?

Wenn Pflegebedürftige zu Hause mit mindestens Pflegegrad 2 von einem ambulanten Pflegedienst versorgt sowie von Angehörigen gepflegt werden, können sie unter Umständen die Kombinationsleistung beanspruchen. Dabei werden laut dem BMG Pflegegeld und Pflegesachleistungen kombiniert.

Genutzt werden kann die Kombinationsleistung nach Paragraf 38 SGB XI allerdings nur, wenn die Pflegesachleistung nicht voll ausgeschöpft wird. In diesem Fall wird ein anteiliges Pflegegeld ausgezahlt. Es vermindert sich in dem Umfang, in dem im jeweiligen Monat ambulante Pflegesachleistungen in Anspruch genommen worden sind. Heißt: Wird die Pflegesachleistung zu 65 Prozent genutzt, besteht noch Anspruch auf 35 Prozent des Pflegegeldes.

Der Pflegestatistik zufolge werden 1,05 Millionen Pflegebedürftige von Angehörigen zusammen mit einem Pflegedienst oder nur von einem ambulanten Pflegedienst betreut. Sie haben also mindestens Anspruch auf Pflegesachleistungen, wenn nicht auf die Kombinationsleistung bestehend aus Pflegesachleistung und Pflegegeld.

Kombinationsleistung bei Pflegegrad 4: Wie hoch ist sie 2024?

Das Pflegegeld und die Pflegesachleistungen werden gleichermaßen von der gesetzlichen sowie privaten Pflegeversicherung ausgezahlt. Die genaue Höhe ist nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit gestaffelt. Zudem wurden beide Leistungen im Rahmen der Pflegereform 2023 zum 1. Januar 2024 um fünf Prozent erhöht. Pflegebedürftige mit Pflegegrad 4 bekommen laut dem BMG nun 765 Euro Pflegegeld pro Monat und maximal 1778 Euro als Pflegesachleistung pro Monat.

Übrigens: Das Pflegegeld und die Pflegesachleistung sollen zum 1. Januar 2025 erneut steigen - dann um 4,5 Prozent. Das wirkt sich auch auf die Kombinationsleistung aus. Pflegebedürftige mit Pflegegrad 4 dürften dann 799 Euro Pflegegeld und maximal 1858 Euro Pflegesachleistungen pro Monat bekommen. Offizielle Zahlen des BMG gibt es allerdings noch nicht, daher beruhen die Angaben auf unseren eigenen Berechnungen.

Pflegegrad 4: Wie hoch ist die Kombinationsleistung?

Von den Pflegebedürftigen, die durch Angehörige und einen Pflegedienst oder nur durch einen Pflegedienst gepflegt werden, haben laut der aktuellen Pflegestatistik zwölf Prozent einen Pflegegrad 4. Das sind etwa 125.600 Menschen, die mindestens Pflegesachleistungen, wenn nicht die Kombinationsleistung, erhalten.

Für Pflegegrad 4 ergibt sich in Zehn-Prozent-Schritten folgender Anspruch bei der Kombinationsleistung in der Pflege:

Pflegeverteilung in Prozent (Angehörige: Pflegedienst) Pflegegeld Pflegesachleistung Anspruch 0 : 100 0 Euro 1778 Euro 1778 Euro 10 : 90 76,50 Euro 1600,20 Euro 1676,70 Euro 20 : 80 153 Euro 1422,40 Euro 1575,40 Euro 30 : 70 229,50 Euro 1244,60 Euro 1474,10 Euro 40 : 60 306 Euro 1066,80 Euro 1372,80 Euro 50 : 50 382,50 Euro 889 Euro 1271,50 Euro 60 : 40 459 Euro 711,20 Euro 1170,20 Euro 70 : 30 535,50 Euro 533,40 Euro 1068,90 Euro 80 : 20 612 Euro 355,60 Euro 967,60 Euro 90 : 10 688,50 Euro 177,80 Euro 866,3 Euro 100 : 0 765 Euro 0 Euro 765 Euro

Übrigens: Genau wie bei den restlichen Pflegegraden ist auch bei Pflegegrad 4 der zeitliche Aufwand für die Pflege unerheblich.