Himmlischer Heidelbeerkuchen mit Tofu und Sojasahne

Tofu ist ein vielseitiges Grundnahrungsmittel und eignet sich sowohl für süße, als auch für salzige Speisen, sagt Elisabeth Fischer. Sie muss es wissen - die Kochbuchautorin ist die Soja-Queen von Wien. Sie engagiert sich im Verein «Soja aus Österreich», kocht auf Märkten und veranstaltet Workshops.

Ein Rezept, was bei Gästen sehr gut ankomme, sei ihr «himmlischer Blaubeerkuchen», in dem nicht nur Tofu steckt, sondern auch noch weitere Soja-Produkte: Sojajoghurt und Sojasahne. Und so geht's:

Zutaten

Für den flaumigen Hefeteig:

Für den restlichen Kuchen:

Und so wird ein Kuchen daraus

Zubereitung Teig:

Vegane Variante: Die Eier können weggelassen und durch etwas mehr Sojadrink ersetzt werden.

Zubereitung Kuchen:

Vegane Variante: Die Eier durch 4 EL Aquafaba (Kichererbsenwasser) ersetzen. Außerdem im Schritt 2 etwas mehr Speisestärke verwenden und bei Schritt 3 Puderzucker, Vanillezucker und Zitronenschale mit der Tofucreme vermischen. Das Aquafaba wird wie Eiweiß in Schritt 4 aufgeschlagen und unter den Teig gehoben.