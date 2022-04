Unbekannte stehlen Pflanzen aus Trögen am Flößerplatz

Die Pflanzentröge am Flößerplatz in Landsberg werden vom Bauhof unter anderem mit Tulpen bestückt. Nur einen Tag später sind die Pflanzen wieder verschwunden.

Am Montag bestückte der Städtische Bauhof die Tröge am Flößerplatz in Landsberg unter anderem mit Tulpen und Narzissen. In der Nacht auf Dienstag haben sich dort dann Unbekannte "bedient" und etwa 30 der Pflanzen mitgenommen.

"Es wurde alles weggebuddelt", sagt Susanne Flügel, Pressesprecherin der Stadt, gegenüber unserer Redaktion. Bei der Stadt sei man aufgrund des Vorfalls verärgert und frustriert. Bisher sei noch keine Entscheidung darüber gefallen, ob und wann die Tröge wieder bepflanzt werden. In einem Facebookpost schrieb die Verwaltung: "Landsberger Schnecken aufgepasst: Es gibt jetzt gutes Futter in einem uns unbekannten Garten."

