Was Lebensmittelsiegel über die Tierhaltung aussagen

Plus Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir will ein staatliches Tierhaltungskennzeichen. Wie geht es den Nutztieren in der Landwirtschaft wirklich?

Von Matthias Zimmermann

Die Deutschen verlieren den Appetit auf Fleisch. Mit 52 Kilogramm pro Person ist der Pro-Kopf-Verzehr in der Bundesrepublik 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 7,4 Prozent zurückgegangen. Als einer der Gründe dafür gilt der Trend zu pflanzenbasierter Ernährung. Parallel dazu ändern sich aber auch die Einstellung der Menschen zur Tierhaltung und ihre Erwartungen an die Landwirtschaft. Seit Jahren liegt in Befragungen des Bundeslandwirtschaftsministeriums eine artgerechte Haltung der Tiere auf Platz eins.

Fast 90 Prozent der Befragten wollen auch eindeutige Informationen über die Haltungsbedingungen auf der Verpackung. Eine ganze Reihe von Siegeln dazu gibt es bereits. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) will zusätzlich ein verpflichtendes staatliches Kennzeichen einführen. Das Projekt ist heftig umstritten. Doch was sagen die Siegel tatsächlich darüber aus, wie es den Tieren im Stall geht?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

