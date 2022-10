Laub rechen: Wer? Wann? Wohin?

Mit dem Herbst kommt auch das Laub. Die schönen Blätter machen jedes Jahr auch Arbeit. Doch wer ist eigentlich dafür zuständig, dass der Bürgersteig frei ist? Und welche Strafen drohen bei Verstößen?

So schön die bunten Blätter im Herbst auch sind, so viel Arbeit machen sie auch. Denn vor allem auf den Gehwegen sollte man das Laub nicht liegen lassen. Also müssen die Blätter weg. Aber wer ist dafür zuständig und wohin mit dem ganzen Laub? Es gibt einiges zu beachten. Welche Regeln es gibt und welche Strafen drohen.

Wer muss Laub von Bürgersteig entfernen?

Dass man für das Laub auf seinem eigenen Grundstück verantwortlich ist, ist klar – auch wenn die Blätter von den Bäumen im Nachbarsgarten stammen. Aber wie sind die Vorschriften bei Gehwegen? Eigentümer sind dazu verpflichtet, den Bürgersteig vor ihrem Grundstück sauber zu halten. Ist ein Haus vermietet, können die Eigentümer diese Aufgabe per Mietvertrag an die Mieter übertragen oder einen professionellen Reinigungsdienst beauftragen. Diesen müssen dann die Mieter über die Nebenkosten bezahlen. Lässt man das Laub einfach auf dem Bürgersteig liegen und ein Passant rutscht aus und verletzt sich, kann es teuer werden.

Ein Streitpunkt ist oft, wie viel Laub auf dem Bürgersteig liegen darf. Denn es ist kaum möglich, alle Blätter vom Weg zu entfernen. Doch spätestens wenn sich eine geschlossene Laubschicht gebildet hat, ist das zulässige Maß überschritten. Bei Rutschgefahr, frostigen Nächten und bei Regen sollte man besonders auf einen freien Bürgersteig achten.

Wohin mit dem Laub?

Geht es um den Garten, ist eine Möglichkeit, das Laub einfach liegen zu lassen. Eine Blätterdecke bietet den Pflanzen im Winter Schutz vor Frost und auch bei starkem Regen bleiben mehr Mineralien in der Erde. Wer einen Komposthaufen hat, kann das Laub im Wechsel mit Zweigen darauf schichten. Die Blätter verrotten zu einem nährstoffreichen Humus, den man im Frühjahr statt teurer Gartenerde nutzen kann. Eine Alternative ist, das Laub in der Biotonne zu entsorgen. Restmüll- und Papiertonnen sind hingegen tabu. In vielen Gemeinden gibt es auch spezielle Säcke für Laub, die abgeholt werden, oder Laubkörbe an den Straßen.

Wer auf die Idee kommt, die Blätter zu verbrennen, sollte das besser schnell wieder vergessen. In den meisten Kommunen ist das Verbrennen verboten. Und selbst wenn nicht, raucht und stinkt das Laub wegen des hohen Wassergehalts. Zudem wird Feinstaub freigesetzt.

Laubbläser: Welche Regeln gibt es?

Wer statt Rechen und Besen lieber auf einen Laubbläser zurückgreift, sollte sich vorher über die Regeln in seiner Gemeinde informieren. Weil Laubbläser Lärm erzeugen, dürfen sie nur zu bestimmten Uhrzeiten benutzt werden. Diese können von den Kommunen in Verordnungen auf Grundlage des Bundesemissionsschutzgesetzes festgelegt werden.

Der Pegel eines Benzin-Laubbläsers mit einer Lautstärke zwischen 85 und 110 Dezibel entspricht dem Lärm an einer stark befahrenen Straße. Oft dürfen die Geräte werktags am Mittag und auch abends nicht eingesetzt werden. Beschwerden über Lärm außerhalb der erlaubten Zeiten können dem Ordnungsamt gemeldet werden.

Laubbläser zur falschen Zeit: Wie hoch ist das Bußgeld?

Wer gegen den Lärmschutz verstößt, muss mit einem Bußgeld rechnen. Je nach Verstoß kann das richtig teuer werden. Bis zu 50.000 Euro kann es kosten, wenn man sich zum Beispiel nicht an die Sonntagsruhe hält. Allein bei einer Anzeige wegen Lärmbelästigung kann ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro drohen.

Laub als Unterschlupf für Igel

Wer kleinen Tieren einen Gefallen tun möchte, kann einen Laubhaufen in einer Ecke des Gartens oder unter Hecken liegen lassen. Igel beispielsweise freuen sich womöglich über ein Winterquartier.