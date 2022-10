Lidl-Märkte betroffen: Rückruf von frittierten Mandelhälften

Lidl hat einen Lebensmittel-Rückruf herausgegeben. Ein Gesundheitsrisiko bei frittierten Mandelhälften eines spanischen Herstellers kann nicht ausgeschlossen werden.

Kundinnen und Kunden von Lidl können von einem Lebensmittel-Rückruf betroffen sein. Bei diesem geht es um Gesundheitsgefahren bei frittierten Mandelhälften des spanischen Herstellers Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A., wie Lidl am Donnerstag in Bad Wimpfen bekannt gab.

Das entsprechende Produkt wurde in Lidl-Märkten in ganz Deutschland verkauft. Es kann nun in allen Filialen des Discounters zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

Lidl-Rückruf: Frittierte Mandelhälften – die wichtigsten Produktdaten

Name: Sol&Mar Frittierte Mandelhälften mit Zucker, Honig und Salz

mit Zucker, Honig und Salz Packung: 150 Gramm

Mindesthaltbarkeitsdatum: 20. Juni 2023

Charge: 1114724

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Lidl: Rückruf von frittierten Mandelhälften wegen Gesundheitsgefahr

Der spanische Hersteller kann Gesundheitsgefahren bei den frittierten Mandelhälften nicht ausschließen, weswegen der Rückruf beschlossen wurde. In manchen Packungen können sich Metallfremdkörper befinden, gab das Unternehmen bekannt. Die Mandelhälften sollen daher auf keinen Fall verzehrt werden. Im Idealfall sollte auch die Packung gar nicht geöffnet und einfach zu einer Lidl-Filiale zurückgebracht werden.

Andere Produkte der Marke Sol&Mar und des Herstellers Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A., sind hingegen weiter unbedenklich und nicht von dem Rückruf betroffen.

Lebensmittel-Rückruf: Lidl ruft auch Backmischungen zurück

Wenig später veröffentlichte Lidl nun auch den Rückruf von vier Backmischungen. Bei den Produkten von Dekoback kann ein Schädlingsbefall nicht ausgeschlossen werden. Es handelt sich um die Backmischungen: "Sallys Weizenbrot", "Sallys Saftiges Körnerbrot", "Sallys Kartoffelbrot" und "Sallys Soft Rolls".

Auch bei diesem Lidl-Rückruf gilt: Kundinnen und Kunden des Discounters können die Produkte deutschlandweit in den Filialen zurückgeben und bekommen dann den Kaufpreis auch ohne Kassenzettel erstattet.

Lesen Sie dazu auch