Konditormeister gibt Tipps: So machen Sie Lebkuchen selber

Lebkuchen galten im Mittelalter noch als Medizin gegen Verdauungsprobleme und um den Appetit anzuregen, heute gibt es sie in den unterschiedlichsten Varianten. Was im Mittelalter also eine Rarität war, gilt heute als beliebtestes Weihnachtsgebäck der Deutschen. Über 36.000 Tonnen Lebkuchen werden hierzulande pro Jahr verkauft – und das nicht nur zur Weihnachtszeit, denn bereits seit September finden sich Lebkuchen in den Regalen der Supermärkte.

Zu dieser Zeit denkt Max Ertl noch nicht an Lebkuchen – und das, obwohl er 2020 rund 10.000 Stück zusammen mit seinem Team von Hand hergestellt hat. Ertl leitet die Konditorei Ertl in Neusäß-Steppach und das Ertls Bittersüß in der Augsburger Altstadt. „Unsere Lebkuchen sind nur vier bis sechs Wochen haltbar“, sagt er, je nachdem, wie man sie lagere. Daher beginnen Ertl und sein Team erst später mit der Produktion und setzen dabei – anders als bei industriell hergestellten Lebkuchen – keine künstlichen Konservierungsstoffe ein, sondern halten sich streng an alte, traditionelle Rezepte und Methoden, um das Weihnachtsgebäck länger saftig und frisch zu halten.

Konditormeister Max Ertl gibt in der ersten Folge unserer Zuckerguss-Backschule Tipps für leckere Lebkuchen. Foto: Florian Ankner

„Auch wenn nicht jeder Orangeat und Zitronat mag, sind sie wichtig für Lebkuchen“, sagt Ertl. Die in Zuckerwasser eingelegten Früchte verleihen den Lebkuchen nicht nur ihren typischen Geschmack und bringen Feuchtigkeit ins Gebäck, „durch ihren hohen Zuckeranteil wirken sie auf eine natürliche Art als Konservierungsmittel für die Lebkuchen.“ Der Konditor gibt den Tipp, die Zuckerfrüchte möglichst fein zu hacken, damit man nicht auf größere Stückchen beißt. „Die Stücke sollten nicht größer als drei Millimeter sein, sonst schmeckt man sie zu sehr heraus.“

Wenn Ertl auf sein Lieblingsgebäck zur Weihnachtszeit – den Lebkuchen – angesprochen wird, dann merkt man schnell, dass er ein Fachmann auf dem Gebiet ist. Viele Anekdoten und Tipps kennt er, damit die Lebkuchen – und vor allem die Elisenlebkuchen – perfekt werden. Für unsere Zuckerguss Backschule verrät Max Ertl seine Tipps, wie man auch in der heimischen Küche die perfekten Lebkuchen backt. Und das ohne Profiequipment und spezielle Zutaten.

„Das wichtigste ist, sich Zeit zu lassen“, sagt er mit einem leichten Lachen. Denn auch wenn Lebkuchen eigentlich schnell zubereitet sind, würden sie erst eine längere Ruhephase brauchen, um den vollen Geschmack zu entfalten und optisch richtig schön zu werden. Mehrere Tage lang steht der Teig in der Konditorei Ertl kühl, ehe er für die bekannten Lebkuchen verwendet wird. Mehrere Tage müssen es Zuhause aber gar nicht sein, verrät Ertl. Bereits eine Nacht im Kühlschrank reiche aus, damit die Lebkuchen abhauten, also eine leichte Haut bekommen, die fürs anschließende Backen wichtig ist.

Für uns hat Konditormeister Max Ertl noch weitere Tipps rund ums Backen von perfekten Elisenlebkuchen gelüftet und eines seiner Lebkuchenrezepte verraten.

Lebkuchen selbst machen: Tipps von Max Ertl

Zeit einplanen: Auch wenn Lebkuchen selber machen nicht lange dauert, sollten Sie sich Zeit einplanen. Je länger der Teig zieht, desto besser die Aromen. Daher sollte etwa ein Tag für die Teigruhe nach dem Vermengen eingeplant werden. In Ertls Konditorei wird der Teig sogar bis zu vier Tage gelagert, bevor er auf die Oblaten aufgestrichen wird. Damit sich eine Teighaut bilden kann, die beim Backen für eine schöne Oberfläche sorgt, werden auch die bereits aufgestrichenen Lebkuchen noch einmal über Nacht stehengelassen.

Auch für das Vermengen der Zutaten hat Ertl einen Tipp: Länger kneten, damit sich der Zucker im Teig gut auflösen kann. „So lange, bis die Rührschüssel beginnt, warm zu werden.“ – etwa 15 Minuten lang.

Die richtige Konsistenz: Damit sich die Masse gut verarbeiten lässt, sollte sie nicht zu flüssig, aber auch nicht zu fest sein. Ertls Lebkuchenteig ist nach dem Vermengen zähflüssig und läuft nach dem Rühren in der Schüssel langsam zusammen. Ist der Teig zu fest, kann noch etwas Eiweiß zugegeben werden. Während der anschließenden Ruhezeit zieht die Lebkuchenmasse noch etwas an und wird fester.

Zutaten tauschen: Auch wenn bei Elisenlebkuchen das Verhältnis von Mandeln zu Mehlerzeugnissen klar vorgegeben ist, gibt es beim Rezept Spielraum. Laut Verordnung muss ein Elisenlebkuchen aus mindestens 25 Prozent Mandeln bestehen und Mehlerzeugnisse dürfen nicht mehr als 10 Prozent ausmachen. Konditor Ertl etwa tauscht einen Teil der Mandeln gegen süße Brösel aus. Dafür zerbröselt Ertl Reste von Biskuitböden, die gut getrocknet in einer Dose aufbewahrt werden können. Süße Brösel können dabei nicht nur in Lebkuchen verarbeitet werden, sondern beispielsweise auch in süßen Knödeln.

Damit Zitronat und Orangeat nicht zu dominant werden, müssen sie klein gehackt werden. Foto: Florian Ankner

Orangeat und Zitronat fein hacken: Damit die Zuckerfrüchte nicht zu dominant sind, sollten sie möglichst fein gehackt werden. Der Konditor empfiehlt, dass sie nicht größer als 3 Millimeter sein sollten.

Das geschlagene Eiweiß sollte cremig, aber nicht zu steif geschlagen werden, da es anschließend mit dem Marzipan vermengt wird und sonst Klümpchen entstehen. Foto: Florian Ankner

Eischnee nicht zu steif schlagen: Da das geschlagene Eiweiß später mit dem Marzipan vermengt und zu einer homogenen Masse gerührt wird, ist es laut Ertl wichtig, das Eiweiß cremig, aber nicht steif zu schlangen. Ist der Eischnee zu fest, fehlt die nötige Flüssigkeit und es würden später Klümpchen entstehen.

Das richtige Triebmittel: Wie in vielen traditionellen Lebkuchenrezepten, wird auch in Ertls Rezept Hirschhornsalz als Triebmittel verwendet. Anders als etwa Backpulver lässt Hirschhornsalz das Gebäck nicht nach oben aufgehen, sondern sorgt dafür, dass die Lebkuchen in die Breite gehen. Wer den Lebkuchenteig noch durchziehen lassen möchte, sollte das Triebmittel erst vor dem Aufstreichen auf die Oblaten zur Masse geben.

Die besondere Verzierung: Vor dem Verzieren sollten die Lebkuchen vollständig auskühlen, wie Ertl rät. Für Lebkuchen eignet sich besonders eine Schokoladen- oder Fadenzuckerglasur. Die Fadenzuckerglasur oder kurz Fadenglasur ist eine Zuckerglasur, die aus Wasser und Zucker zubereitet wird. Auf den Lebkuchen bildet Sie nach dem Auftragen eine leicht weißliche, glänzende Hülle. Um diese herzustellen, wird Zucker und Wasser im Verhältnis 5:1 (100 g Zucker, 20 g Wasser) so lange aufgekocht, bis eine Temperatur von 109 Grad erreicht ist. Anschließend wird die heiße Masse sofort mit einem Pinsel auf die erkalteten Lebkuchen aufgetragen. Der Tipp vom Konditor: Der Pinsel wird dabei mehrmals auf dem Gebäck hin und her gestrichen. So entsteht der typische weiße Glanz. Wer seine Lebkuchen mit der Fadenglasur überziehen möchte, sollte mit einem Thermometer und mit Handschuhen arbeiten, da die Glasur noch heiß verwendet wird.

Haltbarkeit und Lagerung: Selbstgemachte Lebkuchen sind zwischen vier und sechs Wochen haltbar. Am besten eignet sich die Aufbewahrung in einer Plätzchendose.

Lebkuchen: Rezept für 12 Elisenlebkuchen

Lebkuchen:

125 g Eiklar (5-6 Eier Größe M )

(5-6 Eier Größe ) 225 g Zucker

125 g Marzipanrohmasse

2 g Hirschhornsalz (alternativ: 2 g Pottasche)

(alternativ: 2 g Pottasche) 40 g Orangeat

40 g Zitronat

155 g gemahlene Mandeln (oder: 125 g gemahlene Mandeln und 30 g süße Brösel)

(oder: 125 g gemahlene und 30 g süße Brösel) 40 g gehobelte Mandeln

30 g Weizenmehl (Type 405 oder 550)

10 g Lebkuchengewürz

12 Backoblaten (Ø 9-10 cm)

Verzierung nach Belieben:

Schokoladenglasur

Fadenzuckerglasur

Mandelblättchen

Sonstiges:

Backblech

Backpapier

Eisportionierer

Zubereitung:

Orangeat und Zitronat mit einem Blitzhacker, einem Fleischwolf oder einem Messer sehr fein hacken.



Den Eischnee am besten per Hand mit dem Marzipan vermengen. Foto: Florian Ankner Die Eier trennen. 125 g Eiklar mit dem Zucker cremig schlagen. Marzipan mit rund der Hälfte des Eischnees vermengen (das geht am besten mit der Hand) und anschließend glatt rühren bis keine Marzipanklümpchen mehr vorhanden sind. Orangeat , Zitronat , Mehl, Mandeln , eventuell süße Brösel und das Lebkuchengewürz mischen und zur Marzipan-Eischneemasse geben. Alles gut miteinander verrühren. Den Lebkuchenteig in eine Schüssel oder Form mit Deckel geben und einige Stunden, am besten über Nacht bei Raumtemperatur durchziehen lassen. Sollte die Masse noch sehr zäh und klebrig sein, erstmal kein weiteres Eiklar dazugeben, da nach dem Durchziehen noch ein Eiklar dazukommt. Nach dem Durchziehen der Masse das Hirschhornsalz dazugeben. Dazu ein weiteres Ei trennen und das Eiklar mit dem Hirschhornsalz cremig aufschlagen. Den Eischnee zur Lebkuchenmasse geben und nochmals gut verrühren.



So lassen sich Lebkuchen gleichmäßig aufstreichen. Foto: Florian Ankner

Pro Lebkuchen 65 g der Masse abwiegen und auf die Oblaten geben. Dafür eignet sich ein Eisportionierer sehr gut. Mit einem großen Löffel (z.B. Esslöffel) die Masse kuppelförmig bis zum Rand ausstreichen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Die Lebkuchen nun erneut am besten für mehrere Stunden (oder über Nacht) bei Raumtemperatur ruhen lassen, damit sich eine leichte Haut bildet.



Die Lebkuchen sind fertig, wenn die Oberfläche nach dem Backen noch leicht nachgibt, der Kern aber nicht mehr flüssig ist. Foto: Florian Ankner Den Backofen auf 170 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Lebkuchen für 15-20 Minuten im vorgeheizten Ofen (Mitte) backen. Um zu testen, ob die Lebkuchen fertig gebacken sind, mit dem Finger leicht auf die Oberfläche drücken: Sie sollten noch etwas nachgeben, im Kern aber nicht mehr flüssig sein.



Mit einem Pinsel verstreicht Max Ertl die Glasur und verziert das Gebäck anschließend noch mit Mandelblättchen. Foto: Florian Ankner Aus dem Backofen nehmen und komplett auskühlen lassen. Mit einem Pinsel die Lebkuchen mit Schokolade oder Fadenzuckerglasur (siehe oben) bestreichen und nach Belieben mit Mandelblättchen verzieren.

Der erste Teil unserer Backschule ist in weihnachtlicher Zusammenarbeit mit dem Backstübchen-Blog und Konditormeister Max Ertl entstanden, der uns mit viel Liebe und Begeisterung für seinen Beruf mit wissenswerten Tipps rund ums Backen von Lebkuchen versorgt hat. Max Ertls eigene Kreationen können im Café Ertl in Neusäß-Steppach oder in der Augsburger Altstadt in Ertls Bittersüß gekauft und genascht werden.

Haben Sie Anregungen oder Feedback für uns? Dann schreiben Sie uns gerne an backschule@augsburger-allgemeine.de.

