Leere Regale im Supermarkt: Diese Produkte werden wohl knapp

Gescheiterte Preisverhandlungen, der Ukraine-Krieg und die Energiekriese: Die Gründe für leere Regale in Supermärkten sind vielfältig. Welche Produkte knapp werden könnten.

Leere Supermarktregale sind vielen Kundinnen und Kunden wohl noch aus früheren Corona-Zeiten bekannt. Jetzt gibt es andere Grüne für eine Flaute bei Edeka, Rewe, Aldi und Co. Die Energiekrise treibt die Preise für viele Produkte in die Höhe, durch den Krieg in der Ukraine werden Produkte aus der Ukraine und aus Russland knapp und gescheiterte Preisverhandlungen führen zu Lieferstopps.

Tierfutter-Engpass im Supermarkt

Viele Haustierbesitzer stehen aktuell im Supermarkt vor leeren Regalen, denn viele Tierfutter-Marken sind ausverkauft. Davon sind mehrere Discounter und Supermärkte betroffen. Die Gründe dafür seien vielfältig, berichtet die Hessische/Niedersächsische Allgemeine. Es gebe einen Mangel an Rohmaterial, die Logistikketten seien gestört und die Produktionskosten würden extrem steigen. Grund zur Panik gibt es allerdings nicht. Es sind lediglich vereinzelte Sorten betroffen.

Leere Regale im Supermarkt: Dips und Saucen werden knapp

Nachdem in den vergangenen Monaten bereits das Speiseöl knapp wurde, ist jetzt Mayonnaise betroffen. Diese besteht hauptsächlich aus Sonnenblumenöl und Senf. Beide Produkte werden großteils aus der Ukraine und aus Russland importiert. Zwar könnten die Hersteller auf andere Öle ausweichen, doch dabei gibt es laut Ruhr24 ein anderes Problem. Die Etiketten für Mayonnaise oder Dips und Saucen, auf denen auch die Zutaten vermerkt sind, sind bereits für Monate vorgedruckt. Eine neue Etikettierung sei wegen des weltweiten Papiermangels kaum möglich.

Keine Mars-Produkte mehr bei vielen Supermärkten

Auch die Süßigkeiten-Regale könnten bald dürftig aussehen, denn Mars beliefert viele deutsche Supermärkte nicht mehr. Das betrifft Filialen von Rewe, des Discounters Penny und Märkte des Edeka-Verbundes mit Netto und Marktkauf. Grund für den Lieferstopp von Mars ist ein Streit um die Preise. Die Supermärkte wollen die Preise nicht zahlen, die der US-Konzern neuerdings aufruft. Rewe sieht "derzeit keine Basis, die seitens Mars geforderten Preiserhöhungen zu akzeptieren", erklärte ein Sprecher der Rewe-Gruppe. Edeka äußert sich hingegen nicht zu laufenden Verhandlungen mit einzelnen Markenherstellern.

Kaum noch Ritter Sport bei Kaufland

Wer bei Kaufland nach den Schokoladentafeln von Ritter Sport sucht, braucht viel Glück. Denn seit Monaten gibt es die nur noch vereinzelt bei dem Lebensmitteleinzelhändler. Kaufland und Ritter Sport sich sich über einen neuen Vertrag nicht einig geworden, sagte der Leiter Recht und Öffentlichkeitsarbeit von Ritter Sport, Thomas Seeger, dem Handelsblatt.

Konflikte zwischen Mondelez und Edeka

Konflikte gibt es auch zwischen dem Mondelez-Konzern, der unter anderem Milka-Schokolade, Miracel-Whip-Mayonnaise und Philadelphia-Käse herstellt, und Edeka. Die Supermarktkette hatte laut dem RedaktionsNetzwerk Deutschland eine Preiserhöhung abgelehnt.

Aldi Nord will Preiserhöhung von Pepsi nicht akzeptieren

Bei Aldi Nord gibt es wohl zukünftig keine Pepsi mehr. Die Preise sollten erhöht werden. Das wollte der Discounter aber nicht akzeptieren.

Keine Kellogg-Produkte mehr bei Rewe

Bei Rewe wird es bald auch keine Produkte von Kellogg mehr geben. Der Grund dafür sind auch gescheiterte Preisverhandlungen des Supermarkt-Riesen mit dem Cerealien-Hersteller. Betroffen sind Corn Flakes, Choco Krispies, Special K, Smack, Toppas und Froot Loops.

Bei Aldi Süd und Aldi Nord fehlten laut dem Westfälischen Anzeiger zudem in den vergangenen Wochen die Joghurt-Erzeugnisse der Firma Danone und somit unter anderem die Produkte "Fruchtzwerge" und jene von "Activia". Bei Lidl fehlen Produkte von "Müllermilch", "Henkel" und "Beiersdorf". Auch hier geht es um Preisverhandlungen.