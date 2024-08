Kammern: Kurzfristiger Start in eine Ausbildung noch möglich

Mit Blick auf den Beginn des Ausbildungsjahres am 1. September ermuntern die hessischen Industrie- und Handelskammern Unentschlossene, sich noch für diese berufliche Laufbahn kurzfristig zu entscheiden. «Auch über den Stichtag hinaus bis weit in den Herbst hinein stellen viele Unternehmen und Betriebe in Hessen noch Auszubildende ein», teilte der Hessische Industrie- und Handelskammertag (HIHK) in Wiesbaden mit. «Die Chancen, kurzfristig noch in die duale Ausbildung starten zu können, sind nach wie vor sehr hoch.»

Auch Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) appellierte an die Jugendlichen und die Unternehmen, die Chancen der Nachvermittlung zu nutzen. «Das Erlernen eines Berufes im Betrieb legt ein solides Fundament für die weitere Entwicklung», sagte er. Ende Juli 2024 hatte die Zahl der unbesetzten Lehrstellen in Hessen nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit noch bei knapp 13.500 gelegen.