Quiz und Chat mit Künstlicher Intelligenz an Unis in Bayern

Studierende in Bayern können sich vom Sommersemester an von einem Assistenten mit Künstlicher Intelligenz (KI) unterstützen lassen. OneTutor kombiniere Chat- und Quizfunktionen und sei an vorerst neun Hochschulen und Universitäten verfügbar, teilte das Bayerische Forschungsinstitut für Digitale Transformation (bidt) in München mit. Nutzerinnen und Nutzer können Fragen zu Vorlesungsinhalten stellen oder sich selbst ausfragen lassen. Dazu erhalte man direkt von der KI generierte Antworten.

Studierende der Technischen Universität München haben das Werkzeug entwickelt, dessen Einführung wissenschaftlich begleitet wird. Dafür will man den Angaben zufolge prüfen, ob Assistenzsysteme wie der KI-Tutor auch den Lernerfolg stärken und wie effektiv sie dabei sind.

Partner des Projekts sind Hochschulen in Amberg und Weiden, Rosenheim, Aschaffenburg, Augsburg, Weihenstephan und Triesdorf, Bayreuth und München, aber auch die Virtuelle Hochschule Bayern. Aktuell zeigten aber immer mehr Einrichtungen Interesse, hieß es vom bidt, das der Bayerischen Akademie der Wissenschaften angegliedert ist.