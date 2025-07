Pflege zu Hause oder doch im Heim?

Die Zahl der Menschen, die Pflegeleistungen bekommen, nimmt deutlich zu. Die Zahl von derzeit 5,6 Millionen Leistungsempfängern in der Pflegeversicherung könnte nach Prognosen des Bundesamts für Statistik bis 2055 auf 7,6 Millionen Pflegebedürftige steigen. Die meisten davon werden zu Hause gepflegt. Für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen bedeutet das, neben der psychischen Belastung, dass die finanzielle Unsicherheit steigt.

Wer hilft mir in dieser Situation? Welche Unterstützung steht mir überhaupt zu? Und welche Kosten kommen im Alter womöglich auf mich zu? Um in der komplexen Materie mit vielen individuellen Fragestellungen für mehr Klarheit zu sorgen, bieten wir am Dienstag, 22. Juli, von 14 bis 15 Uhr ein Lesertelefon an. Ihre Fragen beantworten:

Icon Vergrößern Yvonne Knobloch, Ressortleitung Leben im Alter, Sozialverband VdK Bayern e.V. Foto: VdK Bayern Icon Schließen Schließen Yvonne Knobloch, Ressortleitung Leben im Alter, Sozialverband VdK Bayern e.V. Foto: VdK Bayern

Yvonne Knobloch (VdK Bayern): Sie gibt schwerpunktmäßig Rat zur Organisation der Pflege zu Hause oder in einer Pflegeeinrichtung, zu den Leistungen der Pflegeversicherung und anderen Hilfen in der Pflegesituation. Sie ist zu erreichen unter der Durchwahl: 0821/189 99 07 23.

Icon Vergrößern Karin Roller ist Versicherungsberaterin bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. Foto: Verbraucherzentrale Baden-Württemberg Icon Schließen Schließen Karin Roller ist Versicherungsberaterin bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. Foto: Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

Karin Roller (Verbraucherzentrale Baden-Württemberg): Sie ist Versicherungsexpertin und berät schwerpunktmäßig zur Vorsorge, etwa den Vor- und Nachteilen der Pflegezusatzversicherung. Welchen Versicherungsschutz braucht man, wie hoch sollte die Absicherung sein und auf welche Versicherungsbedingungen sollte man achten? Sie klärt auch darüber auf, welche Fallstricke es geben kann und wie man beim Vertragsabschluss am besten vorgeht. Karin Roller ist zu erreichen unter der Durchwahl 0821/89 99 07 06.

Icon Vergrößern Jan Kunzmann, Beratungsstelle Pflege beim Bezirk Schwaben Foto: Bezirk Schwaben Icon Schließen Schließen Jan Kunzmann, Beratungsstelle Pflege beim Bezirk Schwaben Foto: Bezirk Schwaben

Jan Kunzmann (Bezirk Schwaben): Er gehört zum Team der Beratungsstelle der Sozialverwaltung und kann Auskunft geben zu allen Fragen in Zusammenhang mit der Finanzierung der Pflege: Wer übernimmt welche Kosten? Wann müssen Kinder für ihre Eltern zuzahlen? Wie wird der Antrag gestellt? Er ist zu erreichen unter der Durchwahl 0821/89 99 07 07.

Wir rechnen mit vielen Anrufern und bitten um Verständnis, sollten Sie in der Warteschleife landen oder der gewünschte Gesprächspartner nicht verfügbar sein. Eine anonymisierte Auswahl der Fragen und die Antworten der Expertinnen und Experten lesen Sie in unserer Samstagsausgabe.