Wärmepumpe, Solaranlage und Co: Für wen lohnt sich was?

Die Förderung für Sanierungen und vor allem für Heizungserneuerungen ist derzeit noch sehr attraktiv. Wie es nach der Wahl weitergeht, bleibt abzuwarten. Doch jetzt noch schnell zu reagieren, kann sich lohnen.

Bei der Heizungserneuerung gibt es eine Basisförderung und zusätzlich einen Geschwindigkeitsbonus: je früher man seine Heizung auf erneuerbare Energien umstellt, umso mehr Förderung gibt es. Und ein Einkommensbonus sorgt für eine soziale Komponente.

In Summe kann es bei einer Heizungserneuerung so eine Förderung von bis zu 70 Prozent der Kosten geben. Wie das alles zusammenhängt, wann es welche Förderung gibt und was man beim Förderantrag beachten muss, das sind Themen für das Lesertelefon, das wir in Zusammenarbeit mit dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu, kurz eza!, anbieten.

Am Mittwoch, 19. Februar, von 16 bis 18 sind die Leitungen geschaltet. Die Durchwahl lautet: 08 21 - 89 94 66 80

Sie können alle Fragen rund um energetische Sanierung, energieeffizienten Neubau, Wärmedämmung, Heizung und Solarenergie stellen. Schwerpunktmäßig bieten die Expertinnen und Experten Beratung zur Wärmepumpe:

Ist mein Haus für eine Wärmepumpe geeignet?

Was muss ich bei meinem Heizssystem anpassen, damit eine Wärmepumpe wirtschaftlich läuft?

Wie mache ich einen Altbau fit für eine Wärmepumpe?

Welche Wärmequellen kann ich mit einer Wärmepumpe nutzen?

Wie kann ich eine Wärmepumpe mit einer Solaranlage kombinieren?

Ein weiteres wichtiges Thema ist für viele Hausbesitzer die Frage nach einer Photovoltaikanlage. Selbst erzeugter Solarstrom ist deutlich günstiger als der Strom aus dem Netz. Und steuerlich begünstigt werden Solarstromanlagen außerdem. Häufige Fragen sind:

Woran sehe ich, ob mein Dach geeignet ist?

Wie gut eignet sich die Neigung und Ausrichtung meines Daches?

Wie läuft das mit der steuerlichen Förderung?

Soll ich eine Anlage für den Eigenverbrauch oder eine Volleinspeiseanlage kaufen?

Macht ein Batteriespeicher Sinn?

Wie gehe ich schrittweise vor, wenn ich eine PV-Anlage für mein Dach will?

Icon Vergrößern Die Expertinnen und Experten am Lesertelefon (von links). Eva Knab, Johan Brütting, Christian Wörz und Martin Sambale. Foto: eza! Icon Schließen Schließen Die Expertinnen und Experten am Lesertelefon (von links). Eva Knab, Johan Brütting, Christian Wörz und Martin Sambale. Foto: eza!

Als Expertinnen und Experten beantworten am Lesertelefon Ihre Fragen:

Eva Knab (Bachelor of Engineering in Energie- und Gebäudetechnologie; Energieberaterin für eza! und Verbraucherzentrale)

Johan Brütting (Master of Engineering in Energietechnik; Energieberater für eza! und Verbraucherzentrale)

Christian Wörz (Bauingenieur und Energieberater, Projektleitung eza!-Partner; hat langjährige Erfahrung aus vielen Vor-Ort-Beratungen)

Martin Sambale (Dipl.-Ing., eza!-Geschäftsführer; verantwortlich für die gesamte Arbeit von eza!)