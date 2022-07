Verletzungsgefahr beim Verzehr: Käse-Rückruf bei Lidl

In Käse-Produkten aus dem Sortiment von Lidl wurden Plastikteilchen gefunden – es herrscht Verletzungsgefahr. Die Produkte von Goldsteig werden zurückgerufen.

Hersteller Goldsteig ruft die eigenen Käse-Produkte zurück, welche im Sortiment von Lidl sind. Allen Kunden der Discounter in einigen Regionen Deutschlands wird dazu geraten, die entsprechenden Käse-Packungen zurück in den Supermarkt zu bringen. Vom Verzehr wird von Seiten des Herstellers Goldsteig dringend abgeraten. Grund sind Plastikteilchen, welche in den Produkten gefunden wurden. Zuletzt waren in Deutschland auch Eis-Produkte von Häagen-Dazs zurückgerufen worden.

Käse-Rückruf bei Lidl: Verletzungsgefahr bei Goldsteig-Produkten

Produktwarnung-eu berichtete, dass Kunststofffremdkörper in Käse-Produkten von Golsteig einer bestimmten Charge gefunden wurden. Lidl hat den geriebenen Käse in den folgenden Bundesländern im Sortiment, weswegen Kunden von entsprechenden Filialen betroffen sind:

Bayern

Rheinland-Pfalz

Niedersachsen

Hamburg

Schleswig-Holstein

Berlin

Brandenburg

Lidl-Rückruf: Käseprodukt "Milbona Emmentaler" von Goldsteig betroffen

Betroffen sind die Artikel "Milbona Emmentaler gerieben, 250g", wie Goldsteig mitteilte. Die in diesen enthaltenen Plastikteilchen können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum führen. Auch innere Verletzungen und Blutungen können nicht ausgeschlossen werden. Daher wird vom Verzehr auch dringend abgeraten. Die betroffenen Produkte können in allen sieben betroffenen Bundesländern bei Lidl zurückgegeben werden. Dafür braucht es keinen Kassenbon.

Die Daten zu den zurückgerufenen Produkten im Überblick:

Milbona Emmentaler gerieben

Inhalt: 250 Gramm

Im Sortiment von Lidl

von Mindesthaltbarkeitsdaten: 08. August 2022 und 10. August 2022

Veterinärkennzeichen: DE BY 301 EG

