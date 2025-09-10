Ohne Wischen: Klecks restlos entfernen

Der Joghurt ist statt in der Schüssel auf der Arbeitsplatte gelandet? Jetzt ist in der Regel eine aufwendige Wisch-Aktion mit Küchenpapier oder Lappen angesagt. Mit einem Trick soll es einfacher klappen und nichts vom Produkt verloren gehen.

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll etwa verschütteter Joghurt, Quark oder Ketchup mit Hilfe eines Schneidebretts vollständig auf einem Backpapier statt im Mülleimer oder in der Spüle landen. War die Arbeitsfläche vorher ansonsten sauber, kann man so dickflüssige, verschüttete Flüssigkeiten doch noch verzehren.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir diesen Putz-Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Backpapier in die Nähe des Kleckses legen. Schneidebrett senkrecht auf dem Rand des Backpapiers platzieren und am Klecks ansetzen. Das Brett langsam schieben und gleichzeitig am Backpapier ziehen und den Klecks so auf das Blatt Backpapier gleiten lassen.

Fazit: Der Hack funktioniert ausgezeichnet. Kleines Aber: In unserem Test reichte der Backpapier-Zuschnitt nicht aus, um den Klecks vollständig zu entfernen - es blieben Reste zurück. In dem Fall kann man den Vorgang einfach wiederholen. Tipp: Um nicht zwei Zuschnitte zu verschwenden, besser Backpapier auf der Rolle verwenden.

Icon vergrößern Schritt 3: Schneidebrett schieben und Backpapier ziehen, bis der Klecks vollständig aufgenommen wurde. Foto: Christin Klose/dpa-tmn Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Schritt 3: Schneidebrett schieben und Backpapier ziehen, bis der Klecks vollständig aufgenommen wurde. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Icon vergrößern Wie lassen sich pastöse Lebensmittel wie Joghurt von glatten Oberflächen restlos entfernen? Foto: Christin Klose/dpa-tmn Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wie lassen sich pastöse Lebensmittel wie Joghurt von glatten Oberflächen restlos entfernen? Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Icon vergrößern Schritt 1: Backpapier und Schneidebrett am Klecks ansetzen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Schritt 1: Backpapier und Schneidebrett am Klecks ansetzen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Icon vergrößern Ein Backpapier-Zuschnitt reicht nicht für den ganzen Klecks aus - es kann sich lohnen, Backpapier von der Rolle zu nehmen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein Backpapier-Zuschnitt reicht nicht für den ganzen Klecks aus - es kann sich lohnen, Backpapier von der Rolle zu nehmen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Icon vergrößern Tipp: Für die Reste den Vorgang einfach wiederholen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Tipp: Für die Reste den Vorgang einfach wiederholen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Icon vergrößern Fazit: Bis zum letzten Tropfen kann mit dem Backpapier alles von der Arbeitsplatte aufgenommen werden. Foto: Christin Klose/dpa-tmn Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Fazit: Bis zum letzten Tropfen kann mit dem Backpapier alles von der Arbeitsplatte aufgenommen werden. Foto: Christin Klose/dpa-tmn