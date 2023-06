Ananas schälen: So geht kein leckeres Fruchtfleisch verloren

Ob als Snack auf der Terrasse oder im Pina Colada: Eine saftige Ananas ist im Sommer unschlagbar. Die "Mehr Genuss"-Blogger Kathi und Tom zeigen, wie du die Sommerfrucht easy schälst und zubereitest.

Mit einem leckeren Ananas-Snack fühlt man sich im Sommer fast schon wie im Strand-Urlaub. Das Problem: Die Schale kann recht hartnäckig sein und beim Schneiden geht oftmals viel Fruchtfleisch verloren. Die Lösung: Clever schneiden.

Und: Die Ananas ist ein richtiger Hingucker, nicht nur mit Schale, sondern auch, wenn man sie richtig zubereitet. Mit dieser Ananas-Kreation machst du dir und deinen Freunden und Freundinnen an warmen Sommertagen eine Freude.

Lifehack: So schälst du die Ananas ganz easy

1. Schritt: Lege die Ananas auf ein großes Schneidebrett und trenne mit einem großen Messer beide Enden ab, sodass du das Fruchtfleisch sehen kannst.

2. Schritt: Stelle sie hochkant auf die Schnittfläche und schneide die Schale sehr dünn herunter. Achte dabei darauf, dass so wenig Fruchtfleisch wie möglich mit der Schale abgetrennt wird. Es ist okay, dass erstmal die hartnäckigen "Augen" der Ananas zurückbleiben - um sie kümmern wir uns im nächsten Schritt.

3. Schritt: Sobald die Ananas aus ihrer Schale befreit ist, legst du sie mit der Rundung auf den Tisch oder das Küchenbrett. Ein genauer Blick zeigt: Die braunen Augen laufen in Spiralen an der Ananas entlang - und die geben den Schneideplan vor. Mit dem Messer werden die Augen entlang der Spiralen herausgeschnitten - so kannst du viel Fruchtfleisch vor dem Mülleimer retten, und es entsteht ein tolles Muster in der Ananas.

4. Mit einem großen Messer setzt du zunächst an den ersten zwei Augen einer Spirale an. Schneide sie jetzt mit zwei Schnitten keilförmig ein, sodass du das Stückchen mit den braunen Stellen herausnehmen kannst.

5. Das machst du bis zum Ende der Spirale und mit jeder weiteren Spirale auf der Ananas. Mit jeder nächsten Spirale geht das schneller als gedacht!

Das Rezept:

Unser Vorschlag ist ein sommerliches Rezept für eine Ananas-Kaltschale mit Ingwer, Kaffee und Kokoschips

Zutaten für 2 Personen:

400 g reife, süße Ananas 400 ml Ananassaft 1 EL Speisestärke 1/2 Limette (Saft) 1/2 frische Chili ein paar Kokoschips eine Prise Salz optional: 1/2 TL fein gemahlener Kaffee optional: etwas frische Minze zum Dekorieren

Zubereitung:

- Ananas wie oben beschrieben schälen. Anschließend hochkant vierteln und den holzigen Strunk herausschneiden.

- Die benötigte Menge Ananas abwiegen und in mundgerechte Stücke schneiden. Etwas Ananas als spätere Deko beiseite legen und den Rest in einen kleinen Topf geben.

- Ananassaft, Limettensaft, eine Prise Salz und optional etwas Kaffee in den Topf geben und kurz aufkochen lassen. Danach den Topfinhalt mithilfe eines Pürierstabs fein pürieren und erneut zum Köcheln bringen.

- Speisestärke mit einem Schuss Ananassaft vermengen und in die köchelnde Kaltschale geben. Unter Rühren für weitere 1-2 Minuten köcheln lassen.

- Kaltschale umfüllen und bei Zimmertemperatur kurz auskühlen lassen. Anschließend in den Kühlschrank stellen und für ca. 2 Stunden final herunterkühlen.

- Zum Anrichten, die Chili entkernen und in feine Ringe schneiden. Die Kaltschale in Schüsseln umfüllen und mit etwas Chili, Kokoschips und optional etwas Minze toppen.

(Von Katharina Frenzel und Tom Gleitsmann, dpa)