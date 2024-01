Die größten Städte auf Mallorca: Top 5

Welche Städte sind neben Palma auf Mallorca am größten? Die Top 5 der bevölkerungsreichsten Städte haben einige Sehenswürdigkeiten zu bieten.

Die Bevölkerung auf Mallorca wächst stetig. Zählte die Insel zum Anfang des Jahrtausends, im Jahr 2001, noch 702.122 Einwohner, sind es 20 Jahre später bereits 912.544. Die Einwohnerzahlen veröffentlicht in Spanien das Instituto Nacional de Estadística (INE), was vergleichbar mit dem Statistischen Bundesamt in Deutschland ist. Auch die Einwohnerzahlen der einzelnen Städte werden dort veröffentlicht.

Palma: Die größte Stadt Mallorcas

Palma ist nicht nur die Hauptstadt Mallorcas, sondern auch mit Abstand die größte Stadt der Insel. Sie liegt im Süden von Mallorca und direkt am Strand. Nach Angaben von Urlaubsguru ist die Playa de Palma, wie der Strand auf Spanisch heißt, mit sechs Kilometern der längste Strand der Insel. Aber nicht nur für Strandurlaub ist die größte Stadt von Mallorca geeignet. Auch kulturell können Urlauber auf ihre Kosten kommen. Laut Urlaubsguru gilt die Kathedrale La Seu als Wahrzeichen der Stadt und ist hauptsächlich im gotischen Baustil erbaut worden. Der Bau der Kathedrale begann im Jahr 1230 und dauerte fast 400 Jahre an.

Nach Angaben des INE hatte Palma zu Beginn des Jahres 2023 423.350 Einwohner. Somit lebt in der Hauptstadt fast die Hälfte der gesamten Bevölkerung Mallorcas.

Platz 2 der 5 größten Städte Mallorcas: Calvià

Hatte Calvià nach Angaben des Mallorca Magazins in den 1960er-Jahren noch rund 2.700 Einwohner, ist die Stadt heute mit 53.162 Einwohnern die zweitgrößte der Insel. Das Bevölkerungswachstum sei vor allem auf den Tourismus zurückzuführen. Die Küste, die 52 Kilometer lang ist, ist heute fast ununterbrochen bebaut.

Calvià liegt im Westen der Insel in der Nähe des Tramuntana-Gebirges, wo im Winter auch Schnee fallen kann, und hat außerdem eine historisch wichtige Bedeutung. Die Besiedlung von Menschen in dieser Region kann nach Angaben der Internetseite visitcalvia.org bis in die Kupferzeit (2500 bis 1900 vor Christus) zurückverfolgt werden. Insgesamt gibt es in der Region rund um Calvià 116 dokumentierte Fundstätten.

Neben der archäologischen Besonderheit in der Region gilt Calvià aber auch als ein beliebtes Ziel für Trainingslager in der Vor- und Nebensaison. Vor allem für Fußballer, Tennisspieler oder Radfahrer gibt es gute Trainingsbedingungen.

Manacor: Die drittgrößte Stadt Mallorcas

Das INE gibt die Einwohnerzahl von Manacor im Jahr 2023 mit 46.395 Einwohner an. Dadurch ist Manacor die drittgrößte Stadt auf Mallorca. Nach Angaben des Redaktionsnetzwerks Deutschland wird die Stadt im Osten der Insel auch "Industriemetropole" genannt, denn sie ist vor allem für ihre Produktion von Perlen bekannt. Die Perlen werden industriell hergestellt, das heißt, es werden keine Austern dafür geknackt. Trotzdem sehen die Perlen täuschend echt aus.

Marratxí belegt Platz 4 der 5 größten Städte Mallorcas

Marratxí ist nicht für eine schöne Küste oder bestimmte Gebäude bekannt, gilt aber als Shoppingparadies. Besucher kommen vor allem für die vielen Töpferwerkstätten. Jedes Jahr im März findet außerdem eine große Töpfermesse statt. Marratxí ist laut dem Mallorca Magazin eine der Gemeinden, in denen die Einwohnerzahl in den vergangenen Jahrzehnten stetig anstieg. Dadurch ist Marratxí zum heutigen Stand die viertgrößte Gemeinde der Insel. Laut INE lebten 2023 39.440 Einwohner in Marratxí.

Llucmajor: Die fünftgrößte Stadt Mallorcas

Llucmajor ist nach Angaben des Mallorca Magazins mit 327 Quadratkilometern die flächenmäßig größte Gemeinde der Insel. Laut der Internetseite visitllucmajor.com gibt es vor Ort 47 Kilometer Küste, die ideal zum Segeln, Angeln oder Tauchen sei. Das Mallorca Magazin schwärmt zudem vom zentralen Marktplatz, der einer der schönsten von Mallorca sei.

Mit 39.040 Einwohnern, die das INE für 2023 angibt, ist Llucmajor die fünftgrößte Gemeinde auf Mallorca.





