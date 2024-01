Kann es auf Mallorca schneien?

Die Winter sind auf Mallorca mild und regnerisch. Minusgrade erleben die Inselbewohner nur selten. Doch kann auf Mallorca trotzdem Schnee fallen?

Urlauber fliegen hauptsächlich im Sommer nach Mallorca. Im Winter zieht es nur vereinzelte Touristen auf die größte der balearischen Inseln. Die Touristen wollen meist das kalte Wetter in Deutschland umgehen. Ist es trotzdem möglich, dass Urlauber vom Schnee überrascht werden?

So ist das Klima auf Mallorca: Ist Schnee möglich?

Mallorca liegt im westlichen Mittelmeer und nach Angaben von Wetter.de herrscht dort ein mediterranes Klima. Die Sommer sind heiß und trocken. Die Winter feucht und mild. Zudem sei das Regenrisiko in den Wintermonaten deutlich höher als im Sommer. In den Höhenlagen, im Gebirge Tramuntana im Nordwesten der Insel, sind im Winter auch Schneefälle möglich.

Wie häufig schneit es auf Mallorca?

Der spanische Wetterdienst Aemet zeigt auf seiner Website die durchschnittlichen Schneetage auf der balearischen Insel an. Demnach ist vor allem das Zentrum der Insel und die Küstenregionen vollkommen schneefrei. In vereinzelten Regionen im Osten der Insel kann es durchschnittlich an ein bis drei Tagen pro Jahr schneien. Im Nordwesten, im Tramuntana-Gebirge, sieht es anders aus. Dort kann es nach Angaben von Aemet vor allem in den höhergelegenen Gebieten zwischen zehn und 15 Tagen pro Jahr zu Schneefall kommen. Nach Angaben der Mallorca Zeitung schneit es dort meist Ende Februar und in der ersten Märzwoche, weil in dieser Zeit die meisten Kaltfronten auf die Insel treffen.

Schnee auf Mallorca? Dadurch ist es möglich

Soll auf Mallorca Schnee fallen, müssen laut der Mallorca Zeitung mehrere Faktoren zusammenspielen:

Arktische oder polare Luftmassen müssen die Balearen erreichen. Dadurch entsteht der Lake-Effekt , der seinen Namen von den großen Seen in den Vereinigten Staaten hat. Dieser Effekt tritt auf, wenn in der kalten Jahreszeit kalte Luftmassen auf große Flächen mit warmem Wasser treffen. Die Luftmassen nehmen über dem Mittelmeer Wasserdampf auf. Dieser gefriert und es kommt zu Schnee über den Inseln. Je kälter die Luft und je wärmer das Wasser, desto stärker wird der Lake-Effekt. Da das Mittelmeer nicht stark abkühlt, kann der Effekt auch noch spät im Winter eintreten.

müssen die erreichen. Dadurch entsteht der , der seinen Namen von den großen Seen in den hat. Dieser Effekt tritt auf, wenn in der kalten Jahreszeit kalte Luftmassen auf große Flächen mit warmem Wasser treffen. Die Luftmassen nehmen über dem Wasserdampf auf. Dieser gefriert und es kommt zu Schnee über den Inseln. Je kälter die Luft und je wärmer das Wasser, desto stärker wird der Lake-Effekt. Da das nicht stark abkühlt, kann der Effekt auch noch spät im Winter eintreten. Ein weiterer Faktor, damit es auf Mallorca schneit, sind Fallwinde , die die feuchte und kalte Luft zur Insel transportieren.

schneit, sind , die die feuchte und kalte Luft zur Insel transportieren. Aber auch die Insellandschaft spielt eine Rolle. Das Tramuntana-Gebirge im Nordwesten der Insel bildet ein natürliches Hindernis, wodurch sich die Luft staut. Sie steigt nach oben und der sich darin befindende Wasserdampf kondensiert und fällt als Schnee vom Himmel.

spielt eine Rolle. Das im Nordwesten der Insel bildet ein natürliches Hindernis, wodurch sich die Luft staut. Sie steigt nach oben und der sich darin befindende Wasserdampf kondensiert und fällt als Schnee vom Himmel. Als wichtigster Faktor wird aber die Höhe angesehen. Je höher und ausgeprägter das Gebirge, umso mehr Schnee fällt. Auf Mallorca schneit es deswegen vor allem auf tausend Metern Höhe und einem Kilometer von der Küste entfernt.

Schnee auf Mallorca: Wintereinbruch Anfang des Jahres

Ende Februar 2023 erreichte das Sturmtief "Juliette" Mallorca und brachte neben ununterbrochenen Regenfällen, heftigen Sturmböen und einem hohen Wellengang auch Schnee bis in die tiefen Lagen der Inseln. Die Schneefallgrenze sank durch das Sturmtief auf 200 Meter. Deshalb waren Schneefälle auch zum Beispiel in der Hauptstadt Palma de Mallorca möglich.

In der Tramuntana lag durch die starken Schneefälle zeitweise auf einer Höhe ab 800 Metern 1,40 Meter Neuschnee. Im niedriger gelegenen Inselinneren war nach Angaben der Mallorca Zeitung vor allem der Ort Felanitx von starken Schneefällen betroffen.

Das Sturmtief traf an der Küste mit bis zu 122 km/h auf Mallorca. Die Balearen-Regierung rief die Bewohner der Insel auf, ihre Häuser und Wohnungen nur zu verlassen, wenn es unbedingt nötig sei.

Schneechaos auf Mallorca: Das waren die Folgen

Durch das Sturmtief "Juliette" entstanden auf Mallorca beachtliche Schäden. Die Mallorca Zeitung berichtete, dass sogar Einsatzkräfte der spanischen Katastrophenschutz-Einheit UME bei den Aufräumarbeiten halfen. Folgende Schäden sind nach Angaben der Mallorca Zeitung durch das Sturmtief entstanden:

entwurzelte Bäume

übergetretene Bäche und Flüsse

überschwemmte Keller und Erdgeschosse

kaputte Straßen durch zu hohen Wasserdruck

Stromausfälle

Zudem wären laut der Mallorca Zeitung, zeitweise Menschen durch die starken Schneefälle von der Außenwelt abgeschnitten gewesen.

