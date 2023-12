Wie wird Weihnachten auf Mallorca gefeiert?

Ein typisches Weihnachtsfest auf Mallorca läuft etwas anders ab, als in Deutschland. Wann und von wem werden auf der Baleareninsel eigentlich die Geschenke verteilt?

Jedes Land und jede Region hat ihre eigenen Traditionen zu Weihnachten. So ist es auch auf Mallorca. Die Feierlichkeiten ziehen sich bis in den Januar. Viel Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen, steht aber auch auf der Baleareninsel im Vordergrund.

Heiligabend auf Mallorca: Familienzeit im Vordergrund

Der Heiligabend wird auf Mallorca im engsten Familienkreis verbracht, wie die Mallorca Zeitung berichtet. Gläubige Mallorquiner besuchen in der Nacht die "misa del gallo", die Mitternachtsmesse. Dort wird nicht nur die Geschichte von Christi Geburt erzählt, sondern auch ein Gesang über den Weltuntergang vorgetragen.

Traditionell wird danach eine Tasse heiße Schokolade getrunken und eine Ensaïmada gegessen. Das Gebäck ist typisch für Mallorca und besteht ausschließlich aus Weizenmehl, Wasser oder Milch, Eiern, Zuckern und Schweinemalz. Nach der Mitternachtsmesse zieht es manche Inselbewohner noch in die Bars und Kneipen der Städte.

Wie Mallorquiner die Weihnachtsfeiertage verbringen:

Nach Angaben der Mallorca Zeitung finden erst am 25. und 26. Dezember traditionelle Festessen mit Familien und engen Freunden statt. Neben der Mallorca Zeitung berichtet auch HolidayCheck von folgendem typischem Essen:

Sopa de Nadal, Weihnachtssuppe mit Hackfleisch gefüllten Hörnchennudeln

Meeresfrüchte

aufwendige Fisch- und Fleischgerichte, darunter häufig Spanferkel

Turrón, ein Dessert aus Mandeln, Honig, Zucker und Ei

Dreikönigstag auf Mallorca: Höhepunkt des Weihnachtsfestes

Wie auch auf dem spanischen Festland ist der Dreikönigstag am sechsten Januar der Höhepunkt des Weihnachtsfestes auf Mallorca. Am Abend vorher und am Morgen des sechsten Januars ziehen die Könige in vielen Dörfern von Haus zu Haus. An diesem Tag werden laut der Mallorca Zeitung traditionell die Geschenke überreicht. In Städten gibt es häufig auch karnevalsartige Umzüge, die viele Besucher anlocken.

Familien, die die alten Traditionen nicht zu ernst nehmen, überreichen die Geschenke vermehrt auch schon an den Weihnachtsfeiertagen. Das läge laut der Mallorca Zeitung vor allem daran, dass kurz nach dem Dreikönigstag die Schule wieder beginne. Mit der verfrühten Bescherung könnten Kinder ihre Geschenke mehr ausnutzen.

Gibt es Weihnachtsmärkte auf Mallorca?

Mercadillos de Navidad, wie Weihnachtsmärkte auf Spanisch heißen, sind auf der ganzen Insel zu finden. Anders als in Deutschland dauern die Märkte aber nicht über mehrere Wochen an. Auf Mallorca finden die Weihnachtsmärkte häufig nur an einem Tag oder an einem Wochenende statt. HolidayCheck empfiehlt unter anderem die Märkte in Santa Ponca, Calvià, Porto Petro oder im Kloster Lluc im Nordwesten der Insel.

Der Weihnachtsmarkt in der Hauptstadt Palma de Mallorca hat bis zum siebten Januar täglich geöffnet und findet vor allem in der Altstadt statt. Laut dem Reisereporter des Redaktionsnetzwerks Deutschland stehen auch Stände im Freilichtmuseum Pueblo Espanol. Das Museum liegt westlich der Altstadt und besteht aus Nachbildungen bekannter spanischer Gebäude im Kleinformat. Auf den Märkten werden häufig lokale Produkte und Kunsthandwerk angeboten. Zudem wird trotz der häufig milden Temperaturen im Winter auf Mallorca Glühwein ausgeschenkt.

Funkelnde Weihnachtslichter in Palma de Mallorca

Tausende Besucher werden jährlich von den Weihnachtslichtern in Palma de Mallorca angezogen. Die Lichtinstallation ist von November und bis zum Stadtfest Sant Sebastià am 20. Januar 2024 zu sehen.

Für das Spektakel wurden mehr als 400 Kilometer Lichterketten in der gesamten Stadt verteilt. Dazu kommen mehr als 3.000 Lichtinstallationen wie hängende Dekorationen und begehbare Bögen.

Die Mallorca Zeitung berichtet, dass die Stadt Palma de Mallorca für die Weihnachtslichter jedes Jahr tief in die Tasche greift. In diesem Jahr habe es rund 1,23 Millionen Euro gekostet.

