Mann randaliert vor Kindergarten und verletzt Polizisten

Ein Mann hat in Nürnberg gegen die Fenster eines Kindergartens geschlagen und bei seiner Festnahme Polizisten verletzt. Nach Angaben der Polizei betrat der alkoholisierte Mann am Montagmittag das Gelände der Einrichtung im Stadtteil Langwasser und randalierte dort.Als die Einsatzkräfte eintrafen, verhielt sich der Mann weiter aggressiv. Als die Polizisten ihn in Gewahrsam nehmen wollten, wehrte er sich und beleidigte die Beamten. Zwei Polizisten wurden den Angaben zufolge verletzt.

Gegen den 43-Jährigen wird nun unter anderem wegen Sachbeschädigung, Angriffs auf und Widerstands gegen die Polizisten ermittelt. Kinder befanden sich der Polizei zufolge nicht in Gefahr.