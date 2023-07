Mögliche Telekom-Störung bei Telefon und Internet

Störung bei der Telekom? Kunden in Deutschland klagen heute, Sonntag, 23. Juli 2023, über Probleme mit Festnetz-Telefon und Internet. Was dazu bekannt ist.

Zahlreiche Telekom-Kunden in Deutschland haben heute, Sonntag, 23. Juli 2023, nach eigenen Angaben Probleme mit Telefon und Internet. Das meldet das Internetportal allestörungen.de. Demnach haben die meisten Kundinnen und Kunden Probleme mit Festnetz-Telefon und Internet, teils auch mit dem mobilen Internet.

Mögliche Störung bei der Telekom in Berlin, Hamburg, München: Telefon und Internet betroffen

Die Störung soll seit Sonntagmorgen bundesweit auftreten, etwa auch in den zehn größten Städten Deutschlands: in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Dortmund und Essen. War die Zahl der Störungsmeldungen bei allestörungen.de am Vormittag noch moderat, schnellte sie gegen 11 Uhr mittags in die Höhe.

Die Telekom hat sich noch nicht zu den möglichen Problemen bei Festnetz-Telefonie und Internet geäußert.

Störung bei Internet und Telefon? Das können Telekom-Kunden jetzt tun

Telekom-Kunden können eine mögliche Störung auf der Internetseite des Konzerns melden und überprüfen, ob tatsächlich ein Problem vorliegt. Auf dieser Seite können Betroffene auf die Schaltfläche "Diagnose" klicken. Anschließend muss die Festnetz-Rufnummer angegeben werden. Der Status eines bereits gemeldeten Problems lässt sich hier überprüfen.

Festnetz-Telefon und Internet funktionieren nicht bei vielen Telekom-Kunden

Die Deutsche Telekom hat nach eigenen Angaben rund 245 Millionen Mobilfunk-Kunden sowie 25 Millionen Festnetz-Kunden. Damit gehört sie zu den größten Telekommunikations-Unternehmen weltweit. Sie ist in mehr als 50 Ländern vertreten, zählt weltweit rund 206.800 Mitarbeiter (Stand: 31. Dezember 2022) und hat zuletzt einen Umsatz von etwa 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (AZ)

