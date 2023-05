Stieleis von Mondelez ist "Mogelpackung des Monats Mai"

Kurz vor der Eissaison steigen die Preise für Stieleis teilweise um 63 Prozent. Hersteller verringern die Menge und erhöhen die Preise. Darauf weist die Verbraucherzentrale jetzt hin.

Auch im Mai hat die Verbraucherzentrale Hamburg eine "Mogelpackung des Monats" gekürt – und diese könnte die Lust auf die bevorstehende Eissaison trüben. Denn die Firma Mondelez hat bei etlichen seiner bekannten Eismarken die Füllmengen reduziert. Demnach steigen die Preise für Stieleis von Oreo, Milka und Daim. Auch das Ausweichen auf andere Eissorten nützt wenig, denn auch Unilever mit Langnese, Mars und Nestlé Schöller machen es genauso.

"Mogelpackung des Monats Mai": Drei statt vier Mondelez-Stieleis in einer Packung

Bei der "Mogelpackung des Monats Mai" handelt es sich um Stieleis der Mondelez-Marken Milka, Oreo, Daim und Toblerone. Bislang wurde das Eis im Viererpack angeboten, jetzt sind nur noch drei Eis in der Packung. Zudem ist auch das Eis selbst geschrumpft. Jetzt stecken im Eis nur noch 90 Milliliter, zuvor waren es 100 beziehungsweise 110 Milliliter. Beim Milka-Eis sind offenbar die beiden Sorten Vanilla & Choco Swirl und Chocolate Hazelnut von der Schrumpfung betroffen. Lediglich das Toblerone-Stieleis wird weiterhin mit einer Füllmenge von 90 Millilitern angeboten.

Am höchsten ist die Preissteigerung beim Oreo-Eis. Vorher waren vier Stieleis (4 x 110 Milliliter) in der Sammelpackung, jetzt sind es nur noch drei Stück (3 x 90 Milliliter). Bei Edeka wird das Eis je nach Filiale in Hamburg für 3,49 Euro oder 3,99 Euro verkauft. Bei gleichem Preis entspricht das einer versteckten Preiserhöhung von 63 Prozent. Beim Stieleis von Milka und Daim stieg der Preis um 48 Prozent. Der Preisanstieg beim Toblerone-Stieleis liegt bei 33 Prozent. Hier ist zwar weniger Stieleis (drei statt vier) in der Packung, aber die Füllmenge von 90 Millilitern pro einzelnem Eis hat sich nicht geändert.

"Mogelpackung des Monats": Weniger Eis für den gleichen Preis

Die Recherchen der Verbraucherzentrale ergaben, dass offenbar kleinere Änderungen an der Rezeptur mit den Schrumpfungen verbunden sind. So hat Mondelez beim Milka-Eis Chocolate Hazelnut Haselnüsse eingespart. Beim Milka-Eis Vanilla & Choco Swirl ist geringfügig mehr Schokolade drin, beim Oreo-Eis sind es mehr Keksstücke.

Fast alle Markeneishersteller erhöhen Preise

Laut der Verbraucherzentrale ist fast die ganze Branche der Markeneishersteller von Preiserhöhungen betroffen. Nestlé Schöller zum Beispiel hob den Preis des Kindereis Himbi um 37 Prozent an. Der Marktführer Unilever mit seiner Marke Langnese und Mars haben bei verschiedenen Sammelpackungen von Stieleis ebenfalls die Anzahl reduziert.

