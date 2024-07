Buon appetito: Mediterranes Toastbrötchen

Wer auch nur eine einzige Zucchinipflanze im Garten hat, weiß das man irgendwann an einer Schwemme an Früchten nicht mehr vorbeikommt und ganze Großfamilien damit versorgen könnte.

Ich lasse Zucchini schon absichtlich nicht zu groß werden. Sie sollen schön zart sein, wenn sie auf meinem Teller landen. Heute habe ich eine kleine, feine Rezeptidee. Sie eignet sich perfekt als Frühstück, bietet aber auch als schnelles Abendessen eine Alternative. Mit einigen wenigen Zutaten lässt sich so ein besonderes und wohlschmeckendes Essen auf den Tisch bringen, das sowohl warm oder kalt genossen werden kann und sicher auch bei Gästen sehr gut ankommt.

Zutaten für 4 Personen:

4 Toasties oder Tostbrötchen2 mittelgroße Zucchini1 mittelgroße Zwiebel2 Knoblauchzehen4 mittelgroße Tomaten1/2 Bund Petersilie2 MozzarellakugelnOlivenölSalzPfefferggf. Zucchinigewürz

Zubereitung:

1. Die Zucchini waschen, längs vierteln und in nicht zu dicke Scheiben schneiden. Die Zwiebel putzen und in schmale Streifen schneiden. Den Knoblauch ebenfalls abziehen und in sehr feine Scheiben schneiden. Die Tomaten waschen und grob würfeln. Die Petersilie waschen und hacken. Den Mozzarella in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden.

2. Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen, die Zwiebel mit dem Knoblauch scharf anbraten und die Zucchini dazugeben, würzen und für einige Minuten ebenfalls scharf anbraten. Nun die Tomatenwürfel und die Petersilie mit in die Pfanne geben und alles etwas einköcheln lassen.

3. Die Brötchenhälften toasten, darauf die Zucchini-Tomatenmasse verteilen, mit den Mozzarellascheiben belegen, nochmals etwas Gewürz und ein paar Tropfen Olivenöl auf den Mozzarella geben und genießen.

Alternative:

Wer die Toastbrötchen überbacken möchte, belegt die ungetoasteten Brötchenhälften mit der Zucchini-Tomatenmasse und dem Käse und den Gewürzen und schiebt das Ganze für 10 min bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen.

