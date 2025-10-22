Muss man Wohngeld in der Steuererklärung eintragen?

Wohnen wurde in Deutschland zuletzt immer teurer, das zeigen Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis). Demnach stieg der Wohnungsmietindex von 2020 bis 2024 um 7,5 Prozent an. Die gute Nachricht: Wer sich die Miete in Deutschland nicht mehr leisten kann, kann auf staatliche Hilfe bauen. Durch das Wohngeld, das offiziell „Wohngeld-Plus“ heißt, werden laut dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) Menschen mit einem Zuschuss zu ihren Mietkosten oder den Wohnkosten in selbst genutztem Eigentum unterstützt.

Das BMWSB gibt an, dass bundesweit rund 1,2 Millionen Haushalte für Wohngeld berechtigt sind. Wer einen Antrag auf Wohngeld abgegeben hat, muss darauf warten, ob dieser bewilligt wird. Ist das der Fall, kann man sich auf eine monatliche Zahlung freuen. Doch müssen Bezieherinnen und Bezieher von Wohngeld die erhaltenen Beträge in ihre Steuererklärung aufnehmen?

Wohngeld und Steuererklärung: Muss die Leistung angegeben werden?

Laut dem BMWSB sind die Wohngeld-Zahlungen steuerfrei. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass diese nicht in der Steuererklärung angegeben werden müssen. Grund dafür ist der sogenannte Progressions­vor­behalt, der den Steuersatz beeinflusst, erklärt die Vereinigte Lohnsteuerhilfe. Bedeutet: Einige Entgeltersatzleistungen werden zur Berechnung des Steuersatzes herangezogen und können zu einem höheren Prozentsatz führen. Sie müssen daher in der Steuererklärung angegeben werden.

Für das Wohngeld gilt der Progressionsvorbehalt nicht, weswegen für alle Empfängerinnen und Empfänger eine Entwarnung gilt. „Es ist steuerfrei und muss auch nicht in die Steuererklärung eingetragen werden“, informiert die Vereinigte Lohnsteuerhilfe.

Nicht nur Wohngeld: Auch diese Leistungen

Das Wohngeld ist nicht die einzige steuerfreie Leistung, die nicht in der Steuererklärung angegeben werden muss. Laut der Vereinigten Lohnsteuerhilfe gilt das auch für die folgenden Leistungen:

Bürgergeld

Erziehungsgeld

Streikgeld

Krankentagegeld (wenn es aus einer privaten Krankenversicherung stammt)

Taschengeld (aus dem Jugendfreiwilligendienst)

Gehalt für einen Ein-Euro-Job

Auch interessant: Das Wohngeld kann auch rückwirkend gezahlt werden. Die Sozialleistung wird normalerweise für zwölf Monate bewilligt, danach kann das Wohngeld verlängert werden.