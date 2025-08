„Gute Besserung“: Passanten versorgen angekokelte Maus mit Pflaster

Eigentlich ist das Sandmännchen für seine Gute-Nacht-Geschichten bekannt. Doch kürzlich trat der kleine Mann mit dem Spitzbart anderweitig in Erscheinung: Er sendete Genesungswünsche an eine Kollegin aus dem Kinderfernsehen – einer tierischen Kollegin, der übel mitgespielt worden war.

Mitten in der Nacht schlugen die Täter zu und setzten die orangefarbene Mausfigur vor dem WDR-Gebäude in Köln in Brand. Zurück blieben eine angeschmorte Schulter, ein angekokeltes Gesicht und bei vielen Fassungslosen die Frage: Wer kommt denn auf die Idee, der Maus so etwas anzutun?

Icon vergrößern Schnell bekam die Maus noch mehr Pflaster. Foto: Roberto Pfeil, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Schnell bekam die Maus noch mehr Pflaster. Foto: Roberto Pfeil, dpa

Viele Pflaster und Genesungswünsche für die Maus

Denn wie sehr der Nager den Deutschen am Herzen liegt, zeigte sich schon wenige Stunden nach der Tat: Zahlreiche Passanten, große wie kleine Maus-Fans, eilten zur Hilfe und beklebten die ramponierte Figur mit bunten Pflastern, bis von den „Brandwunden“ kaum noch etwas zu sehen war. Auch in den sozialen Medien wurde der Nager mit Genesungswünschen überschüttet, sogar das Sandmännchen höchstpersönlich schickte „Gute Besserung“ aus Berlin.

Die Welle an Mitgefühl verwundert kaum, schließlich ist die Maus mit den klackernden Kulleraugen längst mehr als eine Figur im Kinderfernsehen – oder eben ein Stück Plastik. Eher ist sie ein Symbol für Neugier, Offenheit und Kindheitserinnerungen an heimelige Momente vor dem Fernseher, die Generationen verbinden. Seit die Sendung mit der Maus 1971 erstmals über die Bildschirme flimmerte, hat sich die flauschige Gesellin mit ihren Lach- und Sachgeschichten zum deutschen Kulturgut gemausert.

Brandanschlag: Nicht das erste Vergehen an der Kölner Mausfigur

Zu seinem 50. Geburtstag bekam der tierische Fernsehstar dann in Köln ein 1,70 Meter hohes Denkmal gewidmet – und das wurde schnell zum beliebten Fotospot für Jung und Alt. Doch als Statue blieb der sympathischen Maus allerlei Aufregung nicht erspart: Erst im vergangenen Jahr wurde sie im Rahmen einer Protestaktion kurzerhand „entführt“ und tauchte erst 150 Kilometer entfernt in Mainz wieder auf. Und nun auch noch der Brandanschlag.

Daher ist die Maus nun erneut aus dem Kölner Stadtbild verschwunden. Laut WDR befindet sie sich auf „Kur“ – ob eine Reparatur möglich ist oder die Figur ganz ersetzt werden muss, steht noch nicht fest. Sicher ist jedoch: Die Maus wird zurückkommen. Gerüchtehalber könnte sie nach der kurzen Mauszeit sogar Verstärkung mitbringen: Abbilder der Ente und des blauen Elefanten, beide ebenfalls bekannt aus der Sendung mit der Maus, könnten dann an ihrer Seite stehen und sie vor weiteren Übergriffen schützen.