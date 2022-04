Ein zweites Leben für Möbel: Was das Wohnen nachhaltig macht

Wenn Möbel lange in Gebrauch sind, schont das Klima und Umwelt. Ein Planer aus dem Fichtelgebirge legt von Beginn an darauf Wert. Eine andere Lösung ist noch umweltfreundlicher.

Wer nach der Schule oder der Ausbildung von zu Hause auszieht und sich eine eigene Wohnung sucht, kommt zwangsläufig mit dem Thema in Kontakt: Neue Möbel müssen her. Das Geld dafür ist meist knapp; aber auch ein anderes Thema wird wichtiger: die Nachhaltigkeit der Einrichtung. Recycling und Wiederverwendung lautet die Devise nicht nur bei der Müllentsorgung, sondern zunehmend auch in der Haus- und Wohnungseinrichtungsbranche. Doch wann ist ein Möbelstück nachhaltig, wie viele Generationen muss es überstehen, und wie tief muss ich dafür in die Tasche greifen?

Die Bundesregierung definiert „Nachhaltigkeit“ wie folgt: „Alle Möbelstücke, die bei der Herstellung, dem Gebrauch und der Entsorgung gesundheitlich unbedenklich sind und die Umwelt möglichst wenig belasten.“

Alexander Kraus plant Einrichtungen, die klimafreundlich sind

Alexander Kraus ist Gründer des Unternehmens „Nachhaltig-Einrichten“ aus Thiersheim im Fichtelgebirge. Er plant Einrichtungen, die möglichst klimafreundlich sind. Der gelernte Schreiner und studierte Holztechniker hat elf Tipps zum nachhaltigen Einrichten entwickelt. Im Einklang mit der Definition der Bundesregierung zählen dazu unter anderem Qualität, Regionalität, Handwerksbetriebe, Upcycling (eine Wiederverwertung, bei dem das Material aufgewertet wird), Recycling sowie zertifizierte und natürliche Materialien.

Ganz nach seinem Geschäftsmotto „Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht“ (von Marie von Ebner- Eschenbach), bietet Kraus Beratung und Planung nachhaltiger und individuell angefertigter Möbel und Einrichtungen an. Seine Kunden können anschließend entscheiden, ob sie ihr Designerstück von einem von Kraus empfohlenen Betrieb anfertigen lassen oder dem privaten Schreiner ihres Vertrauens. Dadurch werden den Kunden gewisse Preisflexibilitäten für die neuen Möbel und Einrichtungen geboten.

Ikea hat den Trend zur Nachhaltigkeit erkannt, es gibt aber auch Kritik

Individuell geschreinerte Möbel haben aber ihren Preis. Knapp 3000 Euro für eine Maßanfertigung können zusammenkommen. Studierende sehen sich da meist nach günstigeren Alternativen um.

Auch an schnelllebigen Unternehmen wie Ikea ist der Nachhaltigkeitstrend nicht vorbeigegangen. So sieht Ikeas Nachhaltigkeitsbericht GJ20 höhere Forstwirtschaftsziele und reduzierte Klimaauswirkungen vor. Holztechniker Alexander Kraus warnt jedoch vor Aussagen wie denen des Chefs der Inter Ikea Group, Jon Abrahamsson Ring: „Wir möchten ein gesundes und nachhaltiges Leben zur Standardoption machen – indem wir attraktive und nachhaltige Produkte und Lösungen zu niedrigen Preisen anbieten.“ Denn trotz dieser Ziele und deren Einhaltung würden die Möbelstücke nach kurzer Zeit auf dem Müll landen, weil wir etwas Neues und Moderneres wollen, so Kraus. Bei selbst designten Möbeln ist das nur selten der Fall, da sie genau auf unsere Vorstellungen ausgelegt sind und perfekt ins eigene Eigenheim passen.

Zusätzlich gelangt Ikea immer wieder in die Schlagzeilen. Das ARD-Magazin Plusminus fand heraus, dass die Abholzung der Urwälder im russischen Karelien zwar von Ikea gestoppt wurde, allerdings nicht die der indonesischen Urwälder. Ähnlich verhält sich das Unternehmen, was seine Arbeitsbedingungen angeht. Um genau solche Verschiebungen zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen beim Einrichten des Eigenheims vorzubeugen, empfehlen Fachleute Siegel wie PEFC, FSC und Blauer Engel beim Kauf zu berücksichtigen, um auf Materialien mit langen Transportwegen zu verzichten. Dazu kann man auf das „Öko-Control“-Siegel achten. „Wir stehen für geprüft schadstoffarme Möbel und Materialien“, erläutert die Tochtergesellschaft des Europäischen Verbands ökologischer Einrichtungshäuser.

Second-Hand-Möbel und Familienerbstücke nutzen

Häufig lässt sich das Studentenzimmer auch einfach mit Familienerbstücken ergänzen: Denn die Couch oder der alte, knarzende Schaukelstuhl von Oma, der mit jedem Mal Schaukeln schöne Erinnerungen hervorruft, zaubern sowieso das gemütlichste Zuhause überhaupt. Das ist die nachhaltigste Lösung. Und wenn es mal nicht mehr gefällt, bekommt alles einfach einen neuen Bezug.

Dieser Beitrag ist in Kooperation mit dem Masterstudiengang Fachjournalismus der Hochschule Würzburg-Schweinfurt entstanden.