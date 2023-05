Wie umweltschädlich ist Outdoor-Kleidung?

Wetterfeste und strapazierfähige Kleidung kann auch nachhaltig sein. Auf diese Merkmale können Verbraucherinnen und Verbraucher beim Kauf achten.

Es ist Frühling. Endlich scheint die Sonne – und die Menschen zieht es wieder raus in die Natur. Um für jedes Wetter gewappnet zu sein, braucht man dafür funktionale Kleidungsstücke. Nach Zahlen des IFH KÖLN und der BBE Handelsberatung wurden im Jahr 2022 allein mit Outdoor-Kleidung rund 1,7 Milliarden Euro in Deutschland umgesetzt. Fast zehn Millionen Menschen besitzen Ausrüstung für Outdoor-Aktivitäten, so ein Ergebnis der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse. Doch die Ausrüstung wird nicht immer nachhaltig produziert und ist potenziell umweltschädlich.

Das liegt zum einen an den verwendeten Materialien. Für Sportbekleidung werden meist Kunstfasern verwendet, die aus fossilen Rohstoffen gewonnen werden. Die Produktion und der anschließende Transport, vorwiegend aus asiatischen, Ländern nach Europa sind für die Emission von Treibhausgasen verantwortlich. Das alles belastet die Umwelt. Laut Brigitte Zietlow vom Umweltbundesamt ist zwar auch die Herstellung herkömmlicher Kleidung mit negativen Umweltauswirkungen verbunden. Sie sagt: "Es werden eine Vielzahl von Chemikalien eingesetzt, von denen einige biologisch schwer abbaubar sind. In Produktionsländern mit unzureichender Abwasserbehandlung landen diese Stoffe in den Oberflächengewässern."

PFAS werden noch immer in Textilien der Outdoor-Branche verwendet

Aber in der Outdoor-Branche sorge vor allem der Einsatz von sogenannten PFAS (auch unter PFC bekannt) dafür, dass Ausrüstung und Kleidung potenziell umweltschädlich sind, sagt die Expertin. Denn diese Stoffe können Mensch und Tier gesundheitlich belasten und bauen sich in der Umwelt nicht ab.

Was sind PFC/PFAS? Verwendung, Verbreitung und Folgen 1 / 4 Zurück Vorwärts PFC/PFAS Per- und polyfluorierte Chemikalien/Alkylsubstanzen (PFC/PFAS) sind organische Verbindungen, bei denen an den Kohlenstoffketten die Wasserstoffatome teilweise oder vollständig durch Fluoratome ersetzt sind. Die Gruppe umfasst über 3000 verschiedene Stoffe.

Verwendung PFC weisen Wasser, Öl, Fette und Schmutz ab. Sie werden seit den 1950er-Jahren industriell hergestellt, mittlerweile ist die Produktion stark eingeschränkt. PFC haben aber besondere Eigenschaften – weshalb sie nach wie vor in vielen Alltagsprodukten vorkommen, zum Beispiel in Kochgeschirr, Textilien und Papier, in Outdoor-Kleidung, in Pappbechern und Pizzakartons, in Skiwachsen und in Lacken. PFC befinden sich in Feuerlöschschäumen und Teflonprodukten, Kälte- und Treibmitteln und in Pestiziden.

Umwelt In die Umwelt können PFC bei ihrer Herstellung gelangen. Doch auch beim Gebrauch und der Entsorgung der Produkte können sie freigesetzt werden. Wasserlösliche PFC werden über Flüsse und Meere global verteilt. Sogar in der Arktis und den dort lebenden Tieren werden diese Verbindungen gefunden. Flüchtige PFC, zum Beispiel aus Imprägniersprays, können über weite Strecken in der Atmosphäre transportiert werden. Über Niederschlag gelangen sie in den Boden und in die Gewässer.

Folgen Viele PFC reichern sich in der Umwelt sowie im menschlichen und tierischen Gewebe an. Der Mensch nimmt PFC hauptsächlich über die Nahrung oder über Trinkwasser auf. Auch erhöhte Konzentrationen von PFC in der Innenraumluft, beispielsweise durch Teppiche mit schmutzabweisender Ausrüstung, tragen zur PFC-Belastung des Menschen bei. Einige PFC stehen in Verdacht, krebserregend zu sein. (cli) (Quelle: Umweltbundesamt)

Dennoch werden diese Chemikalien aufgrund ihrer wasser-, öl- und schmutzabweisenden Eigenschaft immer noch in einigen Textilien verwendet. Das ist immer stärker in die Kritik geraten. Verschiedene Hersteller von Outdoor-Bekleidung verwenden daher bereits Alternativen. Die meisten großen Marken produzieren ihre Outdoor-Bekleidung längst PFAS-frei. Um das zu ermöglichen, setzen die Unternehmen auf neue Produktionsverfahren und innovative Materialien.

Schöffel möchte seine CO₂-Emissionen bis 2030 halbieren

Auch für den Schwabmünchner Sportbekleidungshersteller Schöffel ist eine umweltschonende und sozial verträgliche Produktion ein wichtiges Versprechen an ihre Kundinnen und Kunden, erklärt Philipp Bonaventura. Er ist dort als Manager für gesellschaftliche Unternehmensverantwortung zuständig. Er sagt, Schöffel wolle bis zum Jahr 2030 seine CO₂-Emissionen auf Ausgangsbasis 2019 halbieren. Um das zu erreichen, optimiere man auch den Transport und die Produktion der Produkte.

Lesen Sie dazu auch

Unter anderem sollen nun verstärkt recycelte Stoffe in der Produktion verwendet werden. "Recycelte Materialien machen einen massiven Unterschied im Hinblick auf den CO₂-Ausstoß. Sie kommen mit etwa 60 bis 80 Prozent weniger Emissionen aus", sagt Bonaventura. Mit dieser Strategie steht das Schwabmünchner Unternehmen nicht allein. Philip Heldt von der Verbraucherschutzzentrale Nordrhein-Westfalen bestätigt, dass viele Outdoor-Ausrüster versuchen, mehr recycelte Stoffe zu verarbeiten.

Trend der Outdoor-Branche: recycelbare Kleidung

Ebenfalls ein Trend der Branche: Kleidung, die von vornherein so konzipiert ist, dass sie einfacher recycelt werden kann. An solch einem Verfahren versucht sich auch Schöffel mit dem Projekt "Circularity", zu Deutsch Kreislauf. Wie das funktioniert? Ausgemusterte Textilien dieser Produktlinien können an Schöffel zurückgesendet werden, daraus entstehen neue Kleidungsstücke. Bisher führt der Sportbekleidungshersteller allerdings nur ein Hosen-Modell, das auf diese Art produziert wird.

Neben Kleidung können auch Schlafsäcke und Fahrradtaschen nachhaltig produziert werden. So stellte der Gersthofer Rucksackhersteller Deuter jüngst eine wasserdichte Bike-Taschen-Serie aus Recyclingmaterial vor. Das Gersthofer Unternehmen führt auf vielen Produkten, ebenso wie Schöffel, mehrere Siegel für nachhaltige Textilien.

Nachhaltigkeitssiegel bieten Verbrauchern Orientierung

Laut Heldt können sich Verbraucherinnen und Verbraucher auf diverse Nachhaltigkeitssiegel verlassen. Diese Auszeichnungen erhalten die Bekleidungshersteller oder einzelne ihrer Produkte nach einer Prüfung, die durch unabhängige Zertifizierungsstellen durchgeführt wird. Jedes Siegel hat andere Anforderungen und bedient unterschiedliche Formen der Nachhaltigkeit. Da es viele unterschiedliche Gütezeichen gibt, empfiehlt Heldt das Portal Label Online. Auch Siegelklarheit listet eine Vielzahl an Siegeln. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher nach den entsprechenden Zeichen suchen und erhalten Hintergrundinformationen dazu.

5 Bilder Diese Textilsiegel stehen für Nachhaltigkeit Foto: Global Standard Ggmbh

Die wohl günstigste und zugleich nachhaltigste Möglichkeit, Outdoor-Bekleidung zu erwerben, ist aus zweiter Hand. Dadurch lässt sich zum einen, die Produktion neuer Stücke verhindern. Zum anderen lohnt sich der Secondhand-Kauf aus finanzieller Sicht, da Outdoor-Bekleidung aufgrund ihrer aufwendigen Produktion in den meisten Fällen recht teuer ist. Ausrüstung, die man nicht dauerhaft benötigt, kann ausgeliehen werden, wie etwa ein Klettersteigset oder Skiausrüstung. Am besten für die Umwelt ist, wenn die Kleidung möglichst lange lebt.

Langlebigkeit ist der wichtigste Aspekt für nachhaltige Kleidung

Für die Langlebigkeit ist neben der Pflege das Material entscheidend. In vielen Fällen besteht Outdoor-Bekleidung aus synthetischen Fasern. Immer mehr Unternehmen setzen auf pflanzliche oder tierische Rohstoffe, die vermeintlich nachhaltiger sind. Das ist laut Heldt aber ein Trugschluss. Denn synthetische Fasern werden vor allem aus funktionaler Sicht eingesetzt und sind im Gegensatz zu natürlichen Stoffen extrem strapazierfähig. Textilien aus natürlichen Stoffen gehen deutlich leichter kaputt.