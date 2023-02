Dürfen Nachtzuschläge unterschiedlich hoch sein?

Seit Jahren wird darüber gestritten, ob Nachtzuschläge unterschiedlich hoch sein dürfen. Jetzt gibt es ein erstes Grundsatzurteil, das die Hoffnungen vieler Arbeitnehmer platzen lässt.

Dass Nachtarbeit eine Belastung für den Körper ist, ist unstrittig. Es gibt zwar Zuschläge, doch die sind unterschiedlich hoch. Das wird auch erst einmal so bleiben. Die Hoffnungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dass die Zuschläge vereinheitlicht und auf das höhere Niveau angehoben werden, sind geplatzt. Am Mittwoch fällte das Bundesarbeitsgericht in dem seit Jahren schwelenden Streit am Mittwoch in Erfurt ein erstes Grundsatzurteil. Arbeitsrechtler rechnen mit einer Signalwirkung für tausende weitere Klagen, die bei den deutschen Arbeitsgerichten liegen.

Nachtzuschläge: Was hat das Gericht entschieden?

In dem Fall ging es um den Getränkekonzern Coca-Cola in Ostdeutschland und die Frage, ob für gelegentliche Nachtarbeit ein Zuschlag von 50 Prozent gezahlt werden kann, für regelmäßige nächtliche Schichtarbeit aber nur von 20 Prozent. Die Klägerin, die regelmäßig nachts arbeitet, verlangte, dass ihr die Differenz zwischen 20 und 50 Prozent erstattet wird. Ihr Fall hatte für Furore gesorgt, weil er 2020 vom Bundesarbeitsgericht dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt wurde. Doch die europäischen Richter entschieden nicht. Damit war der Zehnte Senat am Zug.

Die höchsten deutschen Arbeitsrichter urteilte, dass Tarifverträge unterschiedlich hohe Nachtzuschläge vorsehen können. Das ist dann möglich, "wenn ein sachlicher Grund für die Ungleichbehandlung gegeben ist, der aus dem Tarifvertrag erkennbar sein muss". Neben dem Gesundheitsschutz könnten die Tarifvertragsparteien mit der Höhe des Zuschlags weitere Zwecke verfolgen, sagte der Vorsitzende Richter Waldemar Reinfelder. Wie sie die schlechtere Planbarkeit gelegentlicher Nachtarbeit ausgleichen, liege in ihrem Ermessen. "Die Tarifvertragsparteien können aber keine willkürlichen Regelungen treffen", sagte er. Es gehe stets um einen Ausgleich der Erschwernis durch Nachtarbeit – das sei im Arbeitszeitgesetz geregelt.

Was bedeutet das Urteil zu Nachtzuschlägen?

Die Bedeutung des Urteils bewertet der Bonner Arbeitsrechtler Gregor Thüsing hoch. "Das wird der Maßstab sein, an dem alle anderen Fälle entschieden werden", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Die Schablone ist jetzt gemacht." Was letztendlich bei den unterschiedlichen Tarifverträgen, die das BAG in den kommenden Monaten zu prüfen habe, geklärt werden müsse, sei: "Gibt es einen sachlichen Grund für eine Differenzierung und ist er im Tarifvertrag erkennbar?" Es könne dabei nach Einschätzung des Jura-Professors auch überraschende Urteile geben. Viele der umstrittenen Tarifverträge seien historisch gewachsen und nicht immer systematisch angelegt.

Welche Auswirkungen hat das Nachtzuschläge-Urteil?

Laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sind sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Nachtarbeit betroffen: "Wir schätzen, dass von den rund 720 000 Beschäftigten in der Ernährungs- und Genussmittelindustrie nach Abzug der Beschäftigten, die in der Verwaltung oder im Zwei-Schicht-System (ohne Nachtschicht) arbeiten, rund 250.000 Beschäftigte von der Entscheidung zu den Nachtschichtzuschlägen potenziell betroffen sind", sagte eine Sprecherin. Die Klagevertreterin sprach von möglichem Anpassungsbedarf bei Tarifverträgen, Coca-Cola Europacific Partners Deutschland von einer richtungsweisenden Entscheidung im Tarifgebiet Ost und darüber hinaus.

Noch liegen etwa 6000 Klagen bei den Arbeitsgerichten, schätzt die NGG. Der Streitwert belaufe sich mittlerweile auf gut 50 Millionen Euro. Allein 400 Klagen haben es bereits bis zum Bundesarbeitsgericht (BAG) geschafft. "Der Zehnte Senat wird sich jede tarifliche Regelung anschauen und je nach den Vereinbarungen einzeln entscheiden", kündigte BAG-Präsidentin Inken Gallner kürzlich an. Weitere Verhandlungen fänden im März, Mai und Juni statt.

Nachtzuschlag: Wie argumentieren die Streitparteien?

Die Anwältin der Klägerin vom DGB-Rechtsschutz forderte eine "Anpassung nach oben" bei den Nachtarbeitszuschlägen. Schichtarbeiter dürften nicht schlechter gestellt werden als Arbeitnehmer, die gelegentlich nachts arbeiteten.

"Unregelmäßige Nachtarbeit gebe es bei "Arbeiten, die keinen Aufschub dulden", sagte der Vertreter des Unternehmensverbandes, der den Getränkekonzern vertrat. Als Beispiel nannte er Noteinsätze von Technikern, wenn kurzfristig Reparaturen an Maschinen nötig seien. Der höhere Nachtarbeitszuschlag für gelegentliche Einsätze solle auch den Eingriff in den Freizeitbereich von Menschen ausgleichen, die nur selten zur Nachtarbeit herangezogen werden. Zudem würden Arbeitgeber "abgehalten, das häufiger zu machen". (mit dpa)