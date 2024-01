Netflix kündigt Ende der App auf einigen Geräten an

Netflix beendet seinen Service auf mehr als 130 Fernseher-Modellen und Blu-ray-Playern. Die Begründung fällt knapp aus.

Fernseher anschalten, auf die Netflix-App gehen und genießen: Einige Nutzer des US-amerikanischen Streamingriesen werden schon ab Ende Februar in die Röhre schauen. Denn dann wird es die App auf einigen Geräte einfach nicht mehr geben. 100 Smart-TV-Modelle sowie 35 Blu-ray-Player sind betroffen - alle von einer Marke. Während sich Netflix nicht näher dazu äußert, liefert der Hersteller der betroffenen Geräte ein paar wenige Infos. Was bisher bekannt und wer betroffen ist, lesen Sie in diesem Text.

Netflix-App auf Smart-TV: Jähes Ende für einige Geräte

Konkret geht es um Geräte des japanischen Elektronikkonzerns Sony. Auf dessen Supporthomepage ist zu lesen, dass aufgrund "technischer Einschränkungen" der Netflix-Service für Geräte von Sony aus den Jahren 2011 bis 2013 ende. Gegenüber Sony hat Netflix demzufolge angekündigt, dass die Netflix-App "auf einigen Fernsehern und Blu-ray Disc-Playern" nicht mehr unterstützt werde.

Offenbar bleibt zwischen Ankündigung und Umsetzung nicht all zu viel Zeit. So teilt Sony weiter mit, dass man die Netflix-App noch bis Ende Februar 2024 verwenden könne: "Nach diesem Datum wird der Netflix-Service von den unten aufgeführten Geräten entfernt."

Sony veröffentlicht Liste: Diese Fernseher und Blu-ray-Player betroffen

Bei den "unten aufgeführten Geräten" handelt es sich hauptsächlich um 100 Modelle aus den Serien:

HX-Serie

EX-Serie

W-Serie

35 Blu-ray-Systeme lassen sich ebenfalls in der Liste finden. Wer demnach einen Fernseher oder Blu-ray-Player von Sony hat, mit dem er Netflix konsumiert, sollte sich schlau machen, ob auch das eigene Modell betroffen ist. Im Zweifel muss dieses ja nicht einmal allzu alt sein und sicherlich stehen hier und da noch Geräte, die etwas älter als zehn Jahre sind.

Bei Fragen verweist Sony an das englischsprachige Hilfecenter von Netflix sowie an deren eigene Kompatibilitätsliste. Veränderungen beim Streamingriesen, beispielsweise im Abo-Bereich, sind keine Seltenheit. Wie viele Nutzer sich letzten Endes nach einem neuen Fernseher oder Alternativen wie Streamings-Sticks umschauen müssen, ist nicht ganz klar. Anders sieht das im Falle von Millionen Deutschen aus, die ihren TV-Anschluss verlieren.

Der Streamingmarkt ist ohnehin ständig in Bewegung, so gibt es gleich sechs neue Sender, die per Streaming kostenlos empfangen werden können. Ein anderer, TV-Sender hört derweil auf und die Sportsendungen laufen bald auf einem anderen Programm. Übrigens: Selbst ein bekannter deutscher Fußballverein hat einen eigenen Sender erhalten. Apropos Fußball: Wer Bundesliga- und CL-Spiele bei DAZN schauen möchte, muss künftig tiefer in die Taschen greifen.